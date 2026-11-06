Giải Vô địch quốc gia các câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh năm 2026 diễn ra tại Thái Nguyên

Các vận động viên tham gia Giải Vô địch quốc gia các câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh năm 2026.

Dự Lễ khai mạc có ông Trần Chiến Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội đồng Thể dục dưỡng sinh Việt Nam; lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Diễn ra từ ngày 4 đến 8-11, Giải gồm hai nội dung: Vô địch quốc gia các câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh và Festival Thể dục dưỡng sinh toàn quốc năm 2026.

Phần trình diễn của các đội.

Ở nội dung vô địch quốc gia, các câu lạc bộ tranh tài với bài quy định và bài tự chọn. Trong đó, bài quy định gồm thể dục dưỡng sinh, thể dục liên hoàn, thể dục với gậy ngắn; bài tự chọn gồm thể dục dưỡng sinh, nghệ thuật dưỡng sinh và võ dưỡng sinh.

Đối với Festival, các vận động viên tham gia hai phần thi: thể dục và nghệ thuật.