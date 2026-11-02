Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tạo bước đệm cho SEA Games 2027

ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký VGA, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Giải Vô địch Golf Quốc gia là một trong những sân chơi có lịch sử lâu đời của golf Việt Nam, được tổ chức từ năm 2005. Qua hơn hai thập kỷ, giải không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng chuyên môn, đồng thời trở thành nơi phát hiện, bồi dưỡng tài năng, ghi dấu sự trưởng thành của nhiều thế hệ golfer.

Từ năm 2022, Báo Tiền Phong đồng hành cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức giải. Mùa giải 2026 đánh dấu năm thứ năm Báo Tiền Phong tham gia công tác tổ chức, đồng thời mở ra cột mốc mới khi giải lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Giải có bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các golfer vừa cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia, vừa đại diện cho địa phương, đơn vị tranh huy chương Đại hội và đóng góp thành tích vào bảng tổng sắp của đoàn.

Do thuộc chương trình Đại hội, việc đăng ký tham dự giải được thực hiện thông qua các đơn vị chính thức, gồm tỉnh, thành phố và các ngành. Danh sách vận động viên cần được gửi kèm công văn của đơn vị đăng ký.

Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký VGA, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn, việc đưa giải đấu vào chương trình Đại hội được tính toán để tạo môi trường thi đấu gần với SEA Games 2027 tại Malaysia. Ban tổ chức cũng hướng tới một sân chơi có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt dành cho những vận động viên trẻ đang thuộc đội tuyển quốc gia.

Giải sẽ kết hợp thể thức đấu gậy ở nội dung cá nhân với đấu đối kháng ở nội dung đồng đội, tương đồng với cách tổ chức tại SEA Games. Trong khi phần lớn giải golf trong nước vẫn tập trung vào đấu gậy cá nhân, thể thức đối kháng đồng đội tạo thêm trải nghiệm và yêu cầu chuyên môn mới cho các vận động viên.

“Chúng tôi coi đây là một trong những bài kiểm tra quan trọng để đánh giá khả năng thích nghi của các vận động viên với thể thức thi đấu mới, đồng thời giúp các em làm quen với môi trường tranh tài gần nhất với SEA Games năm sau”, ông Thái Dương chia sẻ.

Trước đó, việc tổ chức giải quốc gia cũng được gắn với kế hoạch chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế. Năm 2023, giải được tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 3 nhằm tạo điều kiện cho vận động viên chuẩn bị lực lượng thi đấu các giải quốc tế. Năm 2025, giải diễn ra trong giai đoạn đội tuyển hướng tới SEA Games tại Thái Lan. Với mùa giải năm nay, ban tổ chức tiếp tục hướng tới một thể thức có tính tương đồng với những nội dung đội tuyển sẽ gặp ở đấu trường khu vực.

Thông qua giải đấu, ban huấn luyện có thể quan sát điểm mạnh, điểm yếu của từng vận động viên, nhất là khả năng thi đấu đối kháng trực tiếp. Đây sẽ là một trong những cơ sở chuyên môn phục vụ công tác tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2027.

Theo Phó Tổng Thư ký VGA, golf Việt Nam vẫn là nền thể thao còn trẻ ở cấp độ thành tích cao. Những kết quả tích cực gần đây tại Đông Nam Á là tín hiệu đáng khích lệ, song khoảng cách với các nền golf phát triển trong khu vực, đặc biệt ở nội dung nữ, vẫn cần được thu hẹp. Ở nhóm vận động viên nam dưới 22 tuổi, một số gương mặt đã cho thấy khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở để hướng tới mục tiêu tranh huy chương tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á trong tương lai.

Để duy trì đà phát triển, ông Nguyễn Thái Dương cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống giải đấu, nghiên cứu thêm các thể thức mới và tạo cơ hội thi đấu cho vận động viên. Golf đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính lẫn thời gian tập luyện, vì vậy thành tích cao cần sự đồng hành của gia đình, cơ quan quản lý, đơn vị chủ quản, doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Trọng Đạt