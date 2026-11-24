Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast : Nông Quốc Khánh khởi đầu ấn tượng, nhưng không chủ quan
Với vòng đấu 66 gậy (-6), Nông Quốc Khánh ghi 8 birdie, trong đó có 6 birdie ở 9 hố sau, để vươn lên dẫn đầu bảng nam Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Golfer của đoàn Công an Nhân dân chia sẻ về cách tiếp cận sân, sự chuẩn bị trước giải và tâm thế trước những vòng đấu tiếp theo.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giai-vo-dich-golf-quoc-gia-nam-2026-cup-vinfast-nong-quoc-khanh-khoi-dau-an-tuong-nhung-khong-chu-quan-post1897224.tpo