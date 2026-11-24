Ngày thi đấu 24.11 của môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, diễn ra tại CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM), chứng kiến màn trở lại ấn tượng của Nguyễn Thị Ánh Viên. Nữ kình ngư xuất sắc giành cú đúp HCV, trong đó có một kỷ lục Đại hội được chính cô thiết lập cách đây 8 năm.