Giải Vô địch Golf Quốc gia - Cúp VinFast: Hơn hai thập kỷ mở lối cho golf Việt

Một kịch bản đầy nghiệt ngã vừa diễn ra với Man United khi họ thua Chelsea 0-2, phải rời sân trong tiếc nuối dù đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Sau trận đấu, Bryan Mbeumo đã thể hiện rõ cảm giác tiếc nuối này.