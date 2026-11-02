Giải vô địch Golf quốc gia 2026 lần đầu tranh huy chương Đại hội

Lễ ký kết hợp tác giữa Báo Tiền Phong và VinFast, đơn vị đồng hành cùng Giải vô địch Golf quốc gia năm 2026, diễn ra vào chiều 2.11

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sương, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhấn mạnh mong muốn đưa môn golf phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo người tham gia, nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời phát huy vai trò của môn thể thao này trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương đăng cai tổ chức giải đấu.

Theo Ban tổ chức, Giải vô địch Golf quốc gia lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 23-28.11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên các golfer không chỉ cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia mà còn tranh huy chương cho địa phương, đơn vị mình đại diện tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Ra đời từ năm 2005, Giải vô địch Golf quốc gia đã trở thành sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam. Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, giải được đưa vào hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp trong nước, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và phát hiện những tài năng trẻ.

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là việc bổ sung hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, bên cạnh hai nội dung cá nhân, tương ứng với bốn bộ huy chương của Đại hội.

Ở nội dung cá nhân, các vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp, qua ba vòng với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Golfer có tổng số gậy thấp nhất sau ba vòng sẽ giành HCV.

Kết quả thi đấu cá nhân đồng thời là căn cứ lựa chọn, xếp hạt giống cho tám đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play), trong đó mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đơn, đồng đội nữ gồm hai trận đơn. Thể thức này đòi hỏi các vận động viên thể hiện bản lĩnh, khả năng thích ứng và chiến thuật thi đấu phù hợp.

Các người đẹp góp mặt tại buổi họp báo công bố Giải vô địch Golf quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó trưởng Ban tổ chức phụ trách chuyên môn, giải năm nay quy tụ nhiều golfer nổi bật thuộc cả hệ thống chuyên nghiệp và nghiệp dư. Trong đó, các vận động viên đang có thành tích cao tại VGA Tour 2026 cùng nhiều golfer trẻ từng khoác áo đội tuyển quốc gia đã được đăng ký tham dự.

Đáng chú ý, hai nhà vô địch cá nhân năm 2025 là Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An dự kiến tiếp tục góp mặt, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Về công tác chuẩn bị, ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM, cho biết các điều kiện về cơ sở vật chất, sân thi đấu và phòng chuyên môn kỹ thuật đã được hoàn tất.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, sân golf có quy mô 36 hố trên diện tích khoảng 200ha, với thiết kế đặt ra nhiều thử thách về kỹ thuật và chiến thuật.

Việc lần đầu đưa Giải vô địch Golf quốc gia vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ nâng cao ý nghĩa của cuộc đua danh hiệu mà còn tạo cơ hội đánh giá chất lượng đào tạo, phát triển lực lượng kế cận, góp phần thúc đẩy golf thành tích cao Việt Nam.