Giải vô địch đua xe địa hình PVOIL VOC gia nhập hệ thống giải vô địch quốc gia

Bước ngoặt lịch sử của thể thao ô tô địa hình

Sáng 31/10, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội). Đánh dấu hành trình 19 năm hình thành và phát triển, đây là lần đầu tiên giải đấu này chính thức gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, mở ra một chương mới cho bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam.

Sáng 31/10, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) chính thức khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, việc đưa giải đấu vào hệ thống quốc gia góp phần phát triển phong trào thể thao ô tô theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bài bản hơn.

"Giải đấu không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên nâng cao trình độ, mà còn lan tỏa ý thức lái xe an toàn, phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia cứu hộ, cứu nạn tại những địa bàn khó khăn. Đây đồng thời là đòn bẩy quảng bá hình ảnh Thủ đô, phát triển du lịch và kinh tế thể thao", ông Phạm Xuân Tài chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kỳ vọng, PVOIL VOC 2026 sẽ vượt qua giới hạn của một sân chơi tốc độ để trở thành điểm tựa vững chắc, huy động tối đa nguồn lực xã hội đóng góp vào hệ sinh thái thể thao chung.

Thử thách giới hạn, khơi dậy bản lĩnh

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua cùng 176 tay lái xuất sắc đến từ các câu lạc bộ trên cả nước, tranh tài liên tục trong ba ngày với quỹ thưởng lên tới 526 triệu đồng.

PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua cùng 176 tay lái xuất sắc đến từ các câu lạc bộ trên cả nước.

Đặc biệt, để đẩy giới hạn vận hành lên mức cao nhất, Ban tổ chức đã quyết định tăng gấp đôi số đường thi và tổ chức thi đấu song song ở 4 hạng đấu. Việc duy trì 23 đường thi đan xen địa hình đồi đất, rừng, đầm lầy cùng một đường đua đêm Adventure thực sự là một phép thử khắc nghiệt về sức bền, kỷ luật và sự tập trung của các vận động viên.

Vừa hoàn thành chặng đua khốc liệt, anh Tạ Minh Đức - tay lái thi đấu ở hạng Bán tải cơ bản với 5 năm kinh nghiệm gắn bó cùng giải đánh giá cao sự thăng hạng về cả quy mô lẫn độ khó của mùa giải 2026.

Anh Tạ Minh Đức, tay lái thi đấu ở hạng Bán tải cơ bản với 5 năm kinh nghiệm gắn bó cùng giải.

"Giải đấu ngày càng cho thấy sự chuyên nghiệp vượt bậc. Riêng ở hạng Bán tải cơ bản, đường đua năm nay được thiết kế dài hơn hẳn những năm trước, đòi hỏi sức bền và khả năng duy trì phong độ liên tục. Cùng với đó, các đối thủ tham gia đều rất 'nặng ký' và sở hữu kỹ năng điêu luyện," anh Đức chia sẻ. Nam vận động viên cũng kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục được đầu tư, mở rộng mạnh mẽ hơn nữa để cộng đồng yêu xe off-road luôn có một sân chơi bài bản, xứng tầm.

Không dừng lại ở một giải đấu chuyên môn, PVOIL VOC 2026 còn được kiến tạo như một "lễ hội" thực thụ dành cho khán giả. Tại đây, những khán giả yêu xe có cơ hội trực tiếp trải nghiệm cảm giác off-road trên các cung đường lái thử chuyên biệt từ hai thương hiệu Ford và Toyota. Từng con dốc, hố bùn lầy hay góc cua nghiêng đều được thiết kế khắt khe, giúp người tiêu dùng tự mình cảm nhận công nghệ vận hành.

Không khí sôi động tại khu vực trưng bày và đăng ký lái thử xe của hai thương hiệu Toyota và Ford trong khuôn khổ giải đấu PVOIL VOC 2026.

Vừa bước xuống từ khu vực lái thử xe sau khi trực tiếp cầm lái vượt qua các bài tập sa hình, ông Phạm Ngọc Bình (khán giả đến từ quận Long Biên, Hà Nội) bày tỏ sự hào hứng: "Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác lái tốt và chân thực đến thế, đặc biệt là khi xe đi qua những đoạn đèo, dốc hay các nhịp đổ xuống liên tục. Hệ thống giảm xóc hoạt động cực kỳ hiệu quả".

Ông Phạm Ngọc Bình (khán giả đến từ quận Long Biên, Hà Nội) tham gia hoạt động lái thử xe của Toyota.

Là một thành viên gắn bó với diễn đàn Otofun từ năm 2007 và đã đồng hành cùng nhiều mùa giải, ông Bình chia sẻ thêm: "Ngày xưa tôi cũng có một đội thi đấu cùng nhau, nhưng giờ anh em đều đã 'nghỉ hưu' hết nên năm nay tôi lên đây với tinh thần đi xem và cổ vũ. Việc được tự tay trải nghiệm những cung đường off-road ngay tại sự kiện giúp những người yêu xe lâu năm như chúng tôi được sống lại đam mê tốc độ".