Giải vô địch bóng rổ 5x5 cúp các CLB quốc gia áp dụng 'công nghệ VAR'

Theo kế hoạch được công bố, giải diễn ra từ ngày 20 đến 26/10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Trì (Hà Nội), với sự góp mặt của 10 câu lạc bộ, gồm 5 câu lạc bộ nam và 5 câu lạc bộ nữ, với gần 160 vận động viên.

Điểm nhấn của giải năm nay là ban tổ chức áp dụng hệ thống xem lại tình huống IRS (Instant Replay System), hỗ trợ trọng tài trong quá trình điều hành trận đấu, gần giống với công nghệ VAR trong bóng đá. Giải áp dụng luật của Liên đoàn Bóng rổ quốc tế hiện hành, hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn.

Ông Đinh Đức Mạnh, Phụ trách môn Bóng rổ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Ban tổ chức, phát biểu.

Phát biểu tại họp báo, ông Đinh Đức Mạnh, Phụ trách môn Bóng rổ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Ban tổ chức, cho biết: "Giải hướng tới xây dựng sân chơi có chất lượng cho các câu lạc bộ, tạo điều kiện để vận động viên thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Kết quả thi đấu cũng là cơ sở để đánh giá lực lượng, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế".

Ở nội dung nam, 5 câu lạc bộ tranh tài gồm: Quân chủng Phòng không Không quân - PEAK, Hà Nội Wolves, Đà Nẵng, 3F Cần Thơ by BDA và Chicken Dunk. Nội dung nữ có sự góp mặt của các đội: Công an nhân dân, W.Dwarf by VN Sport, Hà Nội, MVG Lào Cai 1 và MVG Lào Cai 2.

Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 Cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 cũng đặt mục tiêu hướng tới một sân chơi thường niên có chất lượng tổ chức ngày càng cao, tạo môi trường cạnh tranh cho vận động viên và góp phần nâng cao trình độ bóng rổ trong nước.

Về giải thưởng cho cả bảng đấu của nam và nữ, đội vô địch sẽ nhận Cúp, huy chương Vàng và 50 triệu đồng tiền thưởng; đội Nhì nhận huy chương Bạc và 30 triệu đồng tiền thưởng; đội xếp thứ Ba nhận huy chương Đồng và 15 triệu đồng tiền thưởng. Danh hiệu MVP của giải sẽ nhận thưởng 10 triệu đồng.