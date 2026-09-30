Giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hoá thể thao
Sáng 30/9, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Đồng chí Trần Thế Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì phiên giải trình. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-trinh-ve-viec-dau-tu-khai-thac-quan-ly-cac-thiet-che-van-hoa-the-thao-420052.htm