Giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hoá thể thao

Theo bộ Y tế, mỗi mũi vaccine được tiêm đúng lúc không chỉ giúp bảo vệ một em nhỏ mà còn tạo nên hàng rào bảo vệ cho gia đình và cộng đồng. Vì vậy, những con người, câu chuyện phía sau hành trình tiêm chủng xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh, lan tỏa.