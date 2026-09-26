GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN Về Bom Bo trải nghiệm tập quán giã gạo chày tay của người Xtiêng, M’nông

Tập quán giã gạo chày tay của người Xtiêng, M’nông được tái hiện bằng mô hình tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo.

Giã gạo chày tay tưởng đơn giản nhưng để tạo được nhịp đều, người thực hiện phải biết phối hợp động tác và giữ sức. Từ lúa đã phơi khô, người Xtiêng, M’nông giã, sàng, sảy để tách vỏ trấu, làm sạch hạt gạo. Cối, chày, nia, gùi… là những vật dụng quen thuộc, gắn với đời sống lao động truyền thống của cộng đồng.

Tập quán giã gạo chày tay còn gắn với một chặng đường lịch sử của người Xtiêng, M’nông ở Đồng Nai. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đồng bào nơi đây đã góp sức người, sức của, nuôi giấu cán bộ, bộ đội và sản xuất lương thực phục vụ cách mạng. Những hạt gạo khi ấy mang theo sự sẻ chia của mỗi gia đình, mỗi bon, sóc. Đồng bào các dân tộc ra sức lao động sản xuất, góp gạo nuôi quân cho đến ngày toàn thắng.

Tại Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo, người dân và du khách được trực tiếp cầm chày, thử đưa lên rồi hạ xuống theo nhịp. Khi nhiều người cùng tham gia, những tiếng chày nối tiếp nhau tạo thành âm thanh rộn ràng, gợi không khí lao động cộng đồng. Sau trải nghiệm giã gạo, du khách có thể tìm hiểu nghệ thuật cồng, chiêng, văn hóa và ẩm thực truyền thống của người Xtiêng, M’nông.

Về Bom Bo vào những ngày cuối tuần, du khách có thể cảm nhận một phần đời sống của người Xtiêng, M’nông qua những trải nghiệm tưởng chừng giản dị. Mỗi nhịp chày không chỉ gợi nhớ một phương thức lao động truyền thống mà còn kể chuyện về sự gắn bó, sẻ chia của đồng bào trên vùng đất này. Để rồi rời Bom Bo, trong hành trang của mỗi người không chỉ có những trải nghiệm mới mà còn có thêm một câu chuyện về vùng đất, con người Đồng Nai.