Giải tỏa điểm nghẽn, nâng khả năng tiêu thoát nước

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra thực tế dòng chảy trên sông Vinh đoạn qua khu vực cầu Bố, phường Hạc Thành.

Ngày 23/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác tổ chức ra quân khơi thông hệ thống tiêu thoát nước thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Đoàn đã kiểm tra tình trạng xâm lấn dòng chảy trên sông Nhà Lê, sông Vinh, sông Thọ Hạc, cũng như đánh giá khả năng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn các phường Đông Sơn, Quảng Phú, Hạc Thành, Hàm Rồng.

Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với lực lượng địa phương khơi thông dòng chảy trên sông Nhà Lê đoạn qua phường Đông Sơn.

Theo báo cáo, từ ngày 20/9 Công ty TNHH MTV Sông Chu đã huy động hơn 450 người cùng nhiều phương tiện, máy móc tập trung khơi thông dòng chảy, xử lý ách tắc trên các kênh: Khánh Vân, Đô Cương; sông Thọ Hạc, sông Nhà Lê, sông Vinh, sông Thống Nhất, sông Rào và các tuyến tiêu có liên quan. Đây là các tuyến cần được duy trì khả năng tiêu thoát thường xuyên trong mùa mưa lũ.

Đến ngày 23/9, công ty đã xử lý, khơi thông dòng chảy trên 25,7km với diện tích bèo, mảng, rau, vật cản trên 114 nghìn m2.

Tình trạng lấn chiếm hành lang thoát lũ trên sông Vinh, đoạn qua khu vực cầu Bố.

Công tác khơi thông dòng chảy được chính quyền các địa phương huy động lực lượng cùng tham gia hỗ trợ. Các tuyến tiêu có liên quan trực tiếp đến khu dân cư, khu vực đô thị và các vị trí thường xuyên xảy ra ngập, úng trên địa bàn 6 phường trọng tâm được ưu tiên nạo vét, khơi thông.

Tuy nhiên, một số đoạn trên các kênh: Khánh Vân, Đô Cương; sông Thọ Hạc, sông Nhà Lê, sông Thống Nhất, nhất là sông Nhà Lê xảy ra tình trạng xâm lấn, lấn chiếm hành lang, lòng kênh để xây dựng hoặc sử dụng không gian lòng sông, làm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Trong khi đó, khu vực ven bờ một số kênh, sông còn vướng vào quy hoạch dự án chậm tiến độ...

Cùng với đó, toàn tuyến phải tổ chức khơi thông dòng chảy kéo dài, trong khi khối lượng đất bồi lắng tự nhiên và bèo, rác phát sinh rất lớn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng nạo vét.

Đoàn công tác làm việc với các địa phương, đơn vị.

Qua buổi kiểm tra, làm việc, đoàn công tác và các địa phương, đơn vị liên quan đã phân tích, đánh giá kết quả đạt được, cũng như những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đợt ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Sông Chu cũng như các địa phương trong tổ chức triển khai đợt ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước. Đồng thời đề nghị công ty tiếp tục huy động cao nhất lực lượng, phương tiện, nỗ lực hoàn thành khơi thông dòng chảy trên hệ thống tiêu thoát nước thuộc trách nhiệm quản lý trước ngày 5/10. Trong đó cần tập trung ưu tiên xử lý trên các đoạn kênh, sông qua khu dân cư, nội thị.

Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, đề xuất kế hoạch giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn sông, kênh, đảm bảo khoa học và tính hiệu quả, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổ chức rà soát, đề xuất chủ trương cắm mốc chỉ giới an toàn hành lang sông, kênh, nhất là đoạn qua khu dân cư, đô thị, báo cáo UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về những đề xuất, kiến nghị liên quan đến đầu tư dự án nạo vét trên các tuyến sông, kênh, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, việc đầu tư cần phải nằm trong tổng thể đề án tiêu thoát nước của tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cần rà soát lại các dự án liên quan để đề xuất với UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời rà soát toàn bộ các cầu qua sông, kênh, đánh giá khẩu độ cũng như khả năng tiêu thủy để tham mưu cho tỉnh phương án xử lý, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước...