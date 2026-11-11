Giải tỏa 'điểm đen' rác thải tại xã Phúc Thịnh

Trước đó, qua phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế vào ngày 10-11, tình trạng đổ trộm phế thải tại khu vực này diễn biến rất phức tạp. Lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người qua lại và sự thiếu vắng của các lực lượng chức năng tuần tra, một số đối tượng đã lén lút vận chuyển, đổ trộm hàng loạt bao tải chứa chất thải rắn xây dựng ra vỉa hè và khoảng đất trống tiếp giáp dải phân cách. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đống phế thải đã chất cao thành dải dài, chiếm trọn vỉa hè.

Vỉa hè đường dẫn từ đường Trường Sa xuống đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu Nhật Tân vào nội đô bị biến thành nơi tập kết rác thải. Ảnh: Vân Nhi

Khối lượng rác thải tồn đọng tại đây phần lớn là phế liệu phá dỡ công trình như gạch đá vỡ vụn, vữa xi măng, các tấm thạch cao ẩm mốc, khung nẹp sắt, xốp cách nhiệt cùng các loại ván ép hỏng mục. Không chỉ làm mất mỹ quan của một trong những trục giao thông cửa ngõ trọng điểm của Thủ đô, bãi phế thải tự phát này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, nhằm lập lại trật tự đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, chiều 11-11, UBND xã Phúc Thịnh cùng đơn vị phụ trách thu gom rác trên địa bàn đã khẩn trương huy động máy xúc chuyên dụng cùng nhiều lượt xe tải trọng tải lớn tiếp cận hiện trường xử lý tình trạng trên.

Rác thải tập kết tràn lan, lấn chiếm phần lớn diện tích vỉa hè. Ảnh: Vân Nhi.

Sau nhiều giờ thực hiện, toàn bộ bãi rác tự phát với khối lượng lớn đã được dọn sạch triệt để. Cùng với đó, lực lượng công nhân môi trường cũng tiến hành san gạt lại mặt bằng đất trống, thu gom các mảnh vụn sót lại và quét sạch vỉa hè lát gạch… trả lại cảnh quan cho khu vực.

Chiều ngày 11-11, UBND xã Phúc Thịnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức dọn dẹp núi rác tại khu vực trên. Ảnh: Vân Nhi

Việc vào cuộc nhanh chóng, xử lý dứt điểm điểm tập kết phế thải trái phép của chính quyền xã Phúc Thịnh và đơn vị môi trường nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn này có đặc thù trải dài, hai bên là khoảng đất trống, ban đêm lưu lượng người qua lại thưa thớt nên nguy cơ bị các đối tượng tái diễn hành vi đổ trộm vẫn luôn tiềm ẩn.

Đến thời điểm này, núi rác tại khu vực vỉa hè đường dẫn từ đường Trường Sa đến đường Võ Nguyên Giáp đã được xử lý. Ảnh: Vân Nhi

Do đó, việc thu gom, dọn sạch hiện trường chỉ là giải pháp xử lý phần ngọn. Để giữ gìn vệ sinh môi trường bền vững, UBND xã Phúc Thịnh cần tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra đột xuất vào ban đêm.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông nghiên cứu lắp đặt hệ thống biển cấm đổ rác, bố trí camera giám sát an ninh tại các góc khuất. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần kiên quyết xử phạt kịch khung theo quy định pháp luật để tạo tính răn đe, không để tái phát các “điểm đen” rác thải ven đô.