PV: Dịp cận Tết 2026, lãi suất liên ngân hàng qua đêm từng tăng vọt lên gần 20%/năm, phản ánh áp lực thanh khoản lớn. Theo ông, thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện diễn biến ra sao và liệu nguy cơ căng thẳng tái diễn vào cao điểm cuối năm?

Ông Nguyễn Thế Minh

Ông Nguyễn Thế Minh: Để đánh giá thanh khoản hệ thống ngân hàng cần nhìn vào diễn biến lãi suất, đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng - chỉ báo nhạy nhất với thanh khoản. Hiện mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, cho thấy áp lực thanh khoản chưa quá căng thẳng.

Nhìn lại giai đoạn cuối năm trước, căng thẳng thanh khoản cũng bộc lộ rõ nhất trên thị trường liên ngân hàng, khi lãi suất có thời điểm tăng vọt.

Gần đây, lãi suất đã có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt trong khoảng một tuần trở lại đây, khi giảm về quanh 5%/năm. Tính chung tháng 10, lãi suất chủ yếu dao động khoảng 6,4 - 7,5%/năm, chưa xuất hiện tình trạng căng thẳng như trước.

Bên cạnh đó, khảo sát trên thị trường cho thấy, các ngân hàng giảm lãi suất huy động theo chỉ đạo của nhà điều hành. Những diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản đang giảm bớt, nguồn vốn trong hệ thống dần dồi dào và phục hồi trở lại.

Đây là điểm sáng, chuyển biến tích cực trên thị trường tiền tệ thời gian gần đây, dù chưa thể khẳng định xu hướng này sẽ duy trì trong bao lâu.

PV: Vậy theo ông, đâu là những động lực chính giúp thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện và bên cạnh đà tăng tiền gửi, các điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhà nước đã góp phần tháo gỡ áp lực thanh khoản như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Minh: Trước hết, tiền gửi tăng dần những tháng qua, một phần nhờ mặt bằng lãi suất huy động cao trước đó đã thu hút dòng tiền. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác như: chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản… đều gặp khó khăn, khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang tiết kiệm, qua đó, góp phần ổn định thanh khoản thị trường.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời điều chỉnh các tiêu chí kỹ thuật để giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn. Chẳng hạn, điều chỉnh tiền gửi Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR); tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn nâng từ 30% lên 40%... đã giúp giảm bớt áp lực thanh khoản cho các ngân hàng. Dù đây là những giải pháp mang tính ngắn hạn, song góp phần giải quyết khá tốt bài toán thanh khoản trước mắt.

Một yếu tố thuận lợi khác là tỷ giá thời gian qua tương đối ổn định, thậm chí giảm so với đầu năm, tạo điều kiện để các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn vay quốc tế, qua đó, bổ sung nguồn vốn và hỗ trợ cải thiện thanh khoản hệ thống.

Dù vậy, cần nhìn nhận rằng trong nhiều năm qua, tăng trưởng huy động vốn thường không theo kịp tăng trưởng tín dụng, trong khi sự mất cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và cho vay vẫn hiện hữu. Tín dụng tăng nhanh, nhưng nguồn vốn huy động không tăng tương ứng đã tạo áp lực kéo dài lên thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Nhu cầu vốn thường tăng cao vào cuối năm, đòi hỏi bảo đảm thanh khoản để đáp ứng kịp thời. Ảnh: Đức Thanh

PV: Ngay đầu tháng 11, Ngân hàng Nhà nước vẫn chủ động triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD và mua USD giao ngay 2 phiên/tuần. Theo ông, vì sao nhà điều hành triển khai sớm hai công cụ này khi thanh khoản đang cải thiện và động thái đó cho thấy điều gì trong cách điều tiết thanh khoản trước cao điểm cuối năm?

Ông Nguyễn Thế Minh: Hai công cụ này giải quyết hai bài toán. Trước hết, tận dụng thời điểm tỷ giá hạ nhiệt để bổ sung dự trữ ngoại hối. Bên cạnh đó, bài toán thứ hai là hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Mặc dù lãi suất đã hạ nhiệt, nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công.

Tận dụng nhịp giảm của tỷ giá để củng cố dự trữ ngoại hối “Tỷ giá hạ nhiệt tạo điều kiện thuận lợi để bổ sung dự trữ ngoại hối, bởi nếu tỷ giá tăng mạnh trở lại, chi phí mua USD sẽ khó khăn và tốn kém hơn. Việc gia tăng dự trữ ngoại hối không chỉ góp phần củng cố cán cân thanh toán, mà c̣n có ư nghĩa đối với đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Khi dự trữ ngoại hối được cải thiện, triển vọng xếp hạng tín nhiệm có thể tích cực hơn, qua đó, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn vốn vay quốc tế với chi phí thấp hơn”.

Bất động sản cũng là lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, nhưng tín dụng vào lĩnh vực này đã tạm thời chững lại, sau nhiều chỉ đạo của nhà điều hành. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vẫn đối mặt với nhiều trở ngại trong tiếp cận vốn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm gia tăng nguy cơ các khoản vay chuyển sang nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

Vì vậy, để phòng ngừa nguy cơ nợ xấu gia tăng trong tương lai, cần bảo đảm nguồn vốn giúp doanh nghiệp SME duy trì sản xuất, kinh doanh và thực hiện các đơn hàng cuối năm.

PV: Trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm vẫn lớn và nguy cơ căng thẳng thanh khoản có thể quay trở lại, vì sao nghiệp vụ mua USD giao ngay của Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa thu hút được sự tham gia của các ngân hàng thương mại, hiệu quả thực tế của công cụ này cần được đánh giá như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Minh: Nghiệp vụ mua USD giao ngay chưa thu hút nhiều giao dịch cho thấy hiệu quả của công cụ còn phụ thuộc vào diễn biến tỷ giá và nhu cầu vốn thực tế.

Điều này có thể xuất phát từ kỳ vọng tỷ giá đảo chiều. Các ngân hàng thương mại vẫn chờ tỷ giá tăng trở lại rồi mới thực hiện giao dịch. Đây là một trong những nguyên nhân khiến công cụ này chưa thu hút được sự tham gia của các ngân hàng.

Hiệu quả của nghiệp vụ mua USD giao ngay cũng phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của các ngân hàng. Những ngân hàng thực sự cần thanh khoản có thể tham gia ngay. Tuy nhiên, hiện nhiều ngân hàng đã chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng, nên dù được bổ sung thêm tiền cũng không còn nhiều dư địa giải ngân.

Nếu sau một thời gian vẫn không thu hút được sự tham gia, nhà điều hành có thể phải tập trung nhiều hơn vào công cụ kỳ hạn để hỗ trợ thanh khoản.

PV: Xin cảm ơn ông!

Không lơi chuẩn an toàn khi chính sách hỗ trợ hết hiệu lực Trong bối cảnh nhu cầu vốn vẫn ở mức cao, việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm an toàn hệ thống đặt ra yêu cầu cao đối với các ngân hàng trong củng cố nguồn vốn ổn định, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, nhất là khi lộ trình áp dụng các chuẩn mực an toàn quốc tế ngày càng đến gần. Ở góc độ dài hạn, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) lưu ý rằng, các ngân hàng hiện đang được nới một số chỉ tiêu, nhưng sau đó phải quay lại đáp ứng những yêu cầu an toàn hệ thống chặt chẽ hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã bộc lộ rủi ro, hạn chế trong quản lý thanh khoản ngân hàng, thúc đẩy sự ra đời của Basel III với các yêu cầu an toàn vốn và thanh khoản chặt chẽ hơn. Theo ông Minh, từ khoảng năm 2028, một số chỉ tiêu có thể được điều chỉnh trở lại theo hướng thận trọng hơn, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn Basel III vào năm 2030. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước có thể đã tính toán giai đoạn hỗ trợ tăng trưởng kéo dài đến khoảng giữa năm 2028, trước khi từng bước siết lại các yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng cần chủ động chuẩn bị để đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn cao hơn. Tú Anh