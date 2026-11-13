Giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' tiếp nối hành trình tôn vinh những đóng góp vì cộng đồng

Nhắc đến sự phát triển của Việt Nam, mọi người thường nói về những thành tựu lớn trong kinh tế, khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, sự tiến bộ của đất nước còn được bồi đắp bởi những cá nhân đang âm thầm cống hiến, cải thiện đời sống tại cộng đồng địa phương, dù không phải đóng góp nào cũng được biết đến rộng rãi. Việc ghi nhận những nỗ lực ấy không chỉ là sự trân trọng dành cho người cống hiến mà còn góp phần khơi dậy tinh thần hành động tích cực trong xã hội.

Tại lễ công bố giải thưởng ngày 16/10, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ: “Tất cả trong chúng ta, trong mỗi người, trong cộng đồng đều có thể trở thành người để truyền cảm hứng tích cực cho người khác”. Đây cũng là tinh thần mà Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” theo đuổi: đưa những câu chuyện cống hiến từ cơ sở đến gần hơn với công chúng cả nước, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam ngày càng phát triển.

DẤU ẤN TỪ MÙA GIẢI ĐẦU TIÊN

Xuất phát từ mong muốn đồng hành lâu dài cùng hành trình phát triển của Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã khởi xướng Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” vào năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 150 năm di sản ngành bia. Sáng kiến nhiều ý nghĩa này nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được SABECO phối hợp cùng Báo Đại Đoàn Kết triển khai dưới sự chỉ đạo của Mặt trận, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực nhưng chưa được đông đảo công chúng biết đến.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, chương trình ghi nhận gần 300 hồ sơ đề cử từ 33 tỉnh, thành phố. Qua quá trình xem xét và đánh giá, 150 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, trước khi 15 cá nhân nổi bật được vinh danh tại lễ trao giải ở Hà Nội vào tháng 12/2025.

Các cá nhân được ghi nhận đến từ nhiều thế hệ, ngành nghề và vùng miền khác nhau, với những đóng góp trải rộng từ giáo dục, phát triển cộng đồng đến bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ và văn hóa. Dù khác biệt về lĩnh vực và cách thức đóng góp, họ đều có chung tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Mùa giải đầu tiên cũng ghi nhận gần 20.000 lượt tham gia bình chọn trực tuyến, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với những câu chuyện về tinh thần cống hiến. Những kết quả bước đầu không chỉ tạo nền tảng cho giải thưởng mà còn cho thấy tiềm năng đưa những đóng góp từ địa phương đến với đông đảo người dân trên cả nước.

15 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2025, ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng và đất nước. Ảnh: SABECO.

HƯỚNG ĐẾN NỀN TẢNG KẾT NỐI VÀ LAN TỎA NHỮNG ĐÓNG GÓP TỪ CỘNG ĐỒNG

Những thành công bước đầu từ mùa giải 2025 cho thấy Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” không chỉ dừng lại ở một lễ vinh danh thường niên, mà còn vươn xa hơn để trở thành một nền tảng kết nối cộng đồng mạnh mẽ. .

Nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát huy trong năm thứ hai thông qua mạng lưới phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, SABECO cùng hệ thống Mặt trận Tổ quốc tại 34 tỉnh, thành phố trong việc phát hiện và giới thiệu những tấm gương tiêu biểu từ cơ sở. Qua đó, giải thưởng tiếp tục sứ mệnh kết nối những câu chuyện cống hiến bình dị nhưng đầy cảm hứng từ khắp mọi miền đất nước đến với đông đảo công chúng .

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 được khởi động với định hướng mở rộng phạm vi tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực từ nhiều thế hệ và lĩnh vực. Ảnh: SABECO.

Chia sẻ tại lễ công bố giải thưởng năm 2026, ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc SABECO, nhấn mạnh: “Khi ra mắt giải thưởng vào năm 2025, mong muốn của chúng tôi là vinh danh những con người trên khắp Việt Nam đang nỗ lực làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Dù đến từ những thế hệ, ngành nghề hay vùng miền khác nhau, họ đều gặp nhau ở một điểm chung: sự quyết tâm tạo ra những thay đổi tích cực và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước”.

Theo ông Lester, sự phát triển của Việt Nam không chỉ được đo bằng những thành tựu kinh tế hay công nghệ mà còn thể hiện trong nhiều lĩnh vực như giáo dục nghề nghiệp, phát triển cộng đồng, môi trường, sức khỏe và văn hóa. Chính những đóng góp đa dạng ấy tạo nên một hành trình phát triển toàn diện và có ý nghĩa.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ về ý nghĩa của việc tiếp tục ghi nhận và lan tỏa những đóng góp tích cực từ cộng đồng tại lễ công bố giải thưởng năm 2026. Ảnh: SABECO.

Với SABECO, việc tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng cũng là cách doanh nghiệp phát huy vai trò kết nối con người và cộng đồng. Thông qua sự hợp tác với các đối tác, SABECO góp phần đưa những đóng góp vốn đang được chính người dân tạo dựng mỗi ngày đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực vì sự phát triển chung của Việt Nam.

MỞ RỘNG CƠ HỘI GHI NHẬN VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG TRONG NĂM 2026

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục phản ánh cách nhìn toàn diện về sự phát triển của đất nước, khi những đóng góp có ý nghĩa không chỉ giới hạn trong kinh tế hay công nghệ mà còn hiện diện ở nhiều lĩnh vực của đời sống.

Theo đó, chương trình tiếp tục tập trung vào sáu lĩnh vực gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”. Đồng thời, chương trình chú trọng hơn đến sự tham gia của thế hệ trẻ và những cách tiếp cận sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh kênh bình chọn trực tuyến, năm 2026 chương trình còn bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS nhằm tạo điều kiện để nhiều người dân tham gia. Kết quả cuối cùng sẽ được xác định theo cơ chế kết hợp 70% đánh giá từ Hội đồng Thẩm định và 30% kết quả bình chọn của công chúng.

Theo kế hoạch, hoạt động bình chọn công khai của mùa giải 2026 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 11. Trong thời gian tới, 150 “gương mặt truyền lửa” sẽ được giới thiệu đến công chúng, mở ra cơ hội khám phá những câu chuyện từ nhiều địa phương, thế hệ và lĩnh vực khác nhau. Thông tin về các cá nhân tiêu biểu và hoạt động bình chọn sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình.