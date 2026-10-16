Giải thưởng 'Vinh danh người truyền lửa' mở rộng tìm kiếm tấm gương cống hiến

Chiều 16/10, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết phối hợp Tổng công ty CP Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa năm 2026”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu. Ảnh: Lê Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo đánh giá chương trình có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận thành công bước đầu của mùa giải năm 2025, ông Cao Xuân Thạo cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản chính thức nâng cấp “Vinh danh người truyền lửa” thành chương trình mang tầm vóc quốc gia.

Để giải thưởng đạt hiệu quả thực chất và có sức lan tỏa, ông Cao Xuân Thạo đề nghị Ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương và các tổ chức thành viên, đặc biệt là hệ thống Mặt trận ở cơ sở, nhằm phát hiện, lựa chọn những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng. Quá trình bình chọn cần bảo đảm công tâm, khách quan, chuẩn mực; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tấm gương và hành động đẹp để nhân rộng trong xã hội.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung phát biểu. Ảnh: Lê Kiên

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban tổ chức chương trình Trương Thành Trung cho biết, với phạm vi tìm kiếm rộng hơn, chương trình năm nay hướng tới phát hiện thêm nhiều nhân vật tiêu biểu, đồng thời nâng cao chất lượng lựa chọn và vinh danh.

Theo ông, việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và lựa chọn nhân vật phải được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm người được vinh danh thực sự xứng đáng. Việc đề cử sẽ được triển khai thông qua hệ thống Mặt trận ở cơ sở; mỗi cơ sở lựa chọn 10 gương mặt, sau đó Ban tổ chức thành lập hội đồng thẩm định để xem xét, lựa chọn.

Đối tượng đề cử là những người có cống hiến bền bỉ, thầm lặng như thầy cô giáo, người trực tiếp giúp đỡ cộng đồng; những cá nhân có sáng kiến, cách làm mới mang lại lợi ích thiết thực; công nhân, kỹ sư, nông dân, người trẻ và các cá nhân khởi nghiệp có đóng góp nổi bật. Chương trình cũng khuyến khích đề cử những cá nhân có đóng góp thực tế nhưng chưa được truyền thông rộng rãi, chưa nhận các giải thưởng cấp Trung ương hoặc tương đương.

Chương trình tập trung vào các lĩnh vực gồm giáo dục – đào tạo nghề; phát triển cộng đồng; phát triển bền vững – môi trường; văn hóa – nghệ thuật; lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; khoa học công nghệ vì cộng đồng.

Các đại biểu bấm nút khởi động "Vinh danh người truyền lửa năm 2026". Ảnh: Lê Kiên

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, ông Trương Thành Trung cho rằng, một sáng kiến tốt được biết đến có thể giúp ích cho nhiều địa phương; một cách làm hiệu quả được chia sẻ có thể mở ra hướng giải quyết cho những vấn đề tương tự; một tấm gương tận tụy được ghi nhận có thể khích lệ thêm nhiều người tiếp tục làm những việc có ích.

“Chúng tôi mong rằng, qua mỗi mùa tổ chức, chương trình sẽ tìm được những nhân vật thực sự xứng đáng, để sự vinh danh nhận được niềm tin của xã hội”, ông Trương Thành Trung nói.

Tổng Giám đốc Sabeco Lester Tan phát biểu. Ảnh: Lê Kiên

Cũng tại sự kiện, Tổng Giám đốc Sabeco Lester Tan chia sẻ, tinh thần không ngừng vươn lên, ý chí bền bỉ, sự gắn kết cộng đồng, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng của người Việt Nam là những giá trị truyền cảm hứng cho doanh nghiệp.

“Thông qua giải thưởng, chúng tôi mong muốn kết nối những con người có chung tinh thần cống hiến, đồng thời đưa những nỗ lực và đóng góp của họ đến gần hơn với công chúng. Giải thưởng cũng khẳng định rằng những đóng góp cho sự phát triển của đất nước có thể bắt nguồn từ bất kỳ địa phương, lĩnh vực hay thế hệ nào”, ông Lester Tan phát biểu.