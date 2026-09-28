Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2026 vinh danh loạt tên tuổi lớn của âm nhạc

Nữ ca sĩ Lisa dành Giải thưởng cho Ca khúc Pop xuất sắc nhất với bài hát "Dream" (Giấc mơ), hợp tác cùng nam nghệ sĩ người Nhật Bản Kentaro Sakaguchi. Ảnh: Reuters

MTV Video Music Awards 2026 diễn ra tối 27-9 tại Peacock Theater ở trung tâm Los Angeles, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của âm nhạc và đánh dấu sự trở lại của lễ trao giải này tại bờ Tây nước Mỹ lần đầu kể từ năm 2017. Rapper Snoop Dogg đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Madonna, nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất năm nay, mở màn chương trình bằng màn trình diễn cùng Sabrina Carpenter. Ca khúc “Bring Your Love” (Mang tới Tình yêu) sau đó giúp hai nghệ sĩ giành giải Màn hợp tác xuất sắc nhất. Madonna cũng nhận giải Nghệ sĩ của năm. Đây là lần đầu bà biểu diễn tại VMAs sau 23 năm.

Lisa, thành viên nhóm Blackpink, giành giải Video nhạc pop xuất sắc nhất với ca khúc solo “Dream” (Giấc mơ), có sự tham gia của diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi. Cô xúc động cảm ơn người hâm mộ khi nhận chiếc cúp Moon Person.

Taylor Swift giành giải Video của năm, một trong những hạng mục quan trọng nhất của VMAs, với “The Fate of Ophelia” (Số phận Nàng Ophelia). Ca khúc nằm trong album “The Life of a Showgirl” (Cuộc đời Nữ Nghệ Sĩ) phát hành năm 2025. Swift cũng nhận Artist Director Honors (Giải Vinh danh Nghệ sĩ Đạo diễn), giải thưởng mới được VMAs trao lần đầu nhằm ghi nhận đóng góp của nghệ sĩ trong lĩnh vực đạo diễn và kể chuyện bằng hình ảnh.

Nirvana được trao Video Vanguard Award (Giải thưởng Cống hiến) ghi nhận dấu ấn của ban nhạc trong lĩnh vực này. Ba thành viên Dave Grohl, Krist Novoselic và Pat Smear cùng lên sân khấu nhận giải. Trong khi thủ lĩnh của ban nhạc Kurt Cobain qua đời năm 1994, khi mới 27 tuổi.

Theo Reuters, Lễ trao Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2026 năm nay được tổ chức tại Peacock Theater, nhà hát có sức chứa khoảng 7.100 người ở trung tâm Los Angeles. Sự kiện trở lại thành phố này sau gần một thập niên, trong bối cảnh VMAs những năm gần đây chủ yếu được tổ chức tại khu vực New York và New Jersey.

Đây là một trong những giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ có ảnh hưởng lớn tới nền âm nhạc thế giới, tập trung vào video ca nhạc và sản phẩm hình ảnh của nghệ sĩ. Giải thưởng năm nay được phát trực tiếp trên CBS và MTV, đồng thời phát trực tuyến trên kênh Truyền hình Mỹ Paramount+.