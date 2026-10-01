Giải thưởng Văn học Kim Đồng tiếp sức cho người viết trẻ

Có những vùng đất chỉ cần lần theo những dấu tích còn lại là cả một thời kỳ lịch sử lại hiện về. Ở xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, giữa những lũy tre, hào đất và không gian di tích được phục dựng, câu chuyện về những người đã đứng lên chống giặc ngoại xâm cách đây hơn một thế kỷ vẫn đang được kể tiếp. Đó là chuyện về một căn cứ từng trở thành thành lũy kiên cường của phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX.