Giải thưởng Văn học Kim Đồng tiếp sức cho người viết trẻ
Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phối hợp cùng Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp gỡ tác giả văn học trẻ đương đại và giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng”. Đây là cuộc gặp gỡ giữa những người sáng tác, những người đang học sáng tác và những người làm công tác xuất bản, hướng tới việc phác họa phần nào diện mạo của văn học trẻ đương đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-thuong-van-hoc-kim-dong-tiep-suc-cho-nguoi-viet-tre-420244.htm