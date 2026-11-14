Giải thưởng trường học sinh thái: Hướng đến xây dựng mô hình trường học xanh

Được khởi xướng bởi Tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường (gọi tắt là ASOEN), Giải thưởng Trường học sinh thái ra đời như một sự công nhận cao quý nhất dành cho những nỗ lực giáo dục môi trường bền bỉ.

CẦU NỐI ĐƯA THẾ HỆ TRẺ HỘI NHẬP SÂU RỘNG HƠN VỚI KHU VỰC

Trường học không chỉ là nơi hình thành kiến thức mà còn góp phần xây dựng nhân cách và thói quen của thế hệ trẻ. Xây dựng trường học sinh thái cần gắn với cả hoạt động giáo dục và phương thức quản lý, vận hành nhà trường. Học sinh cần được tạo điều kiện quan sát, thực hành, đề xuất sáng kiến và cùng đánh giá kết quả thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trườngkỳ vọng giải thưởng không chỉ là sân chơi trong nước mà còn là cầu nối đưa thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với phong trào phát triển bền vững với các nước trong khu vực ASEAN.

Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như giới thiệu các sáng kiến hay của Việt Nam với bạn bè các nước trong khu vực. Qua đó có thể hình thành nên cộng đồng ASEAN xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Giáo dục môi trường ngày nay không còn là những bài học lý thuyết khô khan mà đã hòa quyện vào nhịp sống thường nhật của học đường. Từ việc tắt vòi nước sau khi dùng, tiết kiệm từng kWh điện đến việc chăm sóc từng khoảng không gian xanh.

KHỞI ĐỘNG MÙA GIẢI "TRƯỜNG HỌC SINH THÁI" NĂM 2026

Mùa giải trường học sinh thái năm 2026 đánh dấu bước tiến về chuyển đổi số. Cổng thông tin Ecoschool.vn được nâng cấp toàn diện tối ưu tốc độ, dung lượng lưu trữ lớn và bảo mật tuyệt đối.

Ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Nhóm Giáo dục môi trường ASEAN khẳng định: "Giải thưởng trường học sinh thái ASEAN thường niên là cam kết, là sáng kiến, là hành động cụ thể của Việt Nam trong vai trò là Trưởng nhóm Giáo dục môi trường ASEAN nhiệm kỳ 2025 – 2028, nhằm góp phần xây dựng những thế hệ xanh cho tương lai với trách nhiệm, tinh thần bảo vệ môi trường cao nhất".

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2026 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức phát động. Chương trình hướng tới thúc đẩy giáo dục môi trường, khuyến khích các cơ sở giáo dục xây dựng mô hình trường học xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng khẳng định: “Ba chủ đề trọng tâm sẽ giúp các trường tiếp cận đầy đủ hơn những vấn đề môi trường gắn với hoạt động hằng ngày, từ xây dựng cảnh quan, sử dụng năng lượng bền vững đến quản lý chất thải và bảo vệ nguồn nước”.

Các nhà trường cần chủ động đưa mục tiêu bảo vệ môi trường vào kế hoạch hoạt động, lồng ghép trong giảng dạy và hoạt động trải nghiệm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác với các trường trong khu vực ASEAN, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng những sáng kiến phù hợp.

Sau Lễ phát động, Hội nghị Mạng lưới các Trường học sinh thái ASEAN tại Việt Nam tập trung thảo luận thực trạng triển khai mô hình trường học sinh thái, sự cần thiết hình thành mạng lưới tại Việt Nam và kinh nghiệm xây dựng, vận hành mạng lưới.