Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026: Tôn vinh 18 giá trị văn hóa, nghệ thuật

Ngày 14/11, tại TP.HCM, Báo Văn Hóa, ZOA Creative phối hợp cùng Tạp chí Vietnam Travel tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 với thông điệp “Đánh thức Di sản - Lan tỏa Tinh hoa - Kết nối Điểm đến”.

Tiếp nối mùa giải đầu tiên năm 2025, chương trình năm nay được định hướng mở rộng hoạt động, không chỉ tôn vinh những thành tựu văn hóa, nghệ thuật mà còn thúc đẩy kết nối di sản với sáng tạo đương đại, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống cần song hành với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Di sản không chỉ được lưu giữ mà còn có thể trở thành chất liệu cho các sản phẩm nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và sản phẩm du lịch có giá trị.

Giải thưởng được định hướng gắn với các chủ trương phát triển văn hóa và du lịch, trong đó nhấn mạnh vai trò của văn hóa, con người như nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững. Đây cũng là cơ sở để Tinh Hoa Việt 2026 mở rộng kết nối giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, truyền thông và du lịch.

Nhà báo Phan Thanh Nam - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn Hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng, cho biết Tinh Hoa Việt hướng đến phát hiện, khẳng định và lan tỏa những giá trị có khả năng đại diện cho trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam. Mỗi giá trị được vinh danh không chỉ là dấu ấn văn hóa mà còn góp phần tạo nên sức mạnh mềm quốc gia.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là cơ cấu 18 giải thưởng, chia thành 4 hạng mục.

Trong đó, Tinh hoa Âm nhạc có 7 giải, gồm Bài hát của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Nhà sản xuất âm nhạc của năm, Ca sĩ của năm, MV của năm và Chương trình biểu diễn của năm.

Hạng mục Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực có 5 giải, tập trung vào văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật.

Hạng mục Tinh hoa Lan tỏa gồm 5 giải thưởng dành cho tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm du lịch văn hóa, sự kiện văn hóa, dự án sáng tạo và truyền thông, cùng TOP 5 Nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt.

Ngoài ra, giải thưởng đặc biệt Tinh hoa Cống hiến được trao nhằm ghi nhận những đóng góp có giá trị lâu dài.

Các tác phẩm, cá nhân, tập thể và dự án được xem xét trên 4 nhóm tiêu chí chính: giá trị nghệ thuật; bản sắc văn hóa Việt Nam; tính sáng tạo, đổi mới; ảnh hưởng xã hội.

hội đồng giám khảo của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026

Cơ chế đánh giá kết hợp giữa hội đồng giám khảo, hội đồng chuyên môn, hội đồng nhà báo và bình chọn trực tuyến của công chúng, tùy theo từng hạng mục.

Bên cạnh hoạt động xét chọn và vinh danh, chương trình năm nay còn triển khai series phim tài liệu đặc biệt về Lễ hội Việt Nam, dự kiến phát hành tập đầu tiên vào lúc 19h ngày 22/11 trên các kênh YouTube ZOACreative Channel và Hoàng Thùy Linh Channel.

Series đưa khán giả đến với những lễ hội tiêu biểu ở ba miền, khám phá đời sống tín ngưỡng, nghi lễ, ẩm thực, trang phục, âm nhạc và những câu chuyện văn hóa gắn với từng cộng đồng địa phương. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh và nền tảng số, những giá trị truyền thống được giới thiệu theo cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức công bố ca sĩ Hoàng Thùy Linh là người đồng hành của Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026. Với kinh nghiệm đưa chất liệu dân gian và văn hóa vùng miền vào âm nhạc đương đại, nữ ca sĩ sẽ tham gia series phim tài liệu, cùng lan tỏa những câu chuyện về lễ hội và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, KC Global Media được công bố là đơn vị phát hành quốc tế các sản phẩm truyền thông của giải thưởng, trong đó có series phim tài liệu Lễ hội Việt Nam. Theo Ban tổ chức, hệ thống kênh và mạng lưới đối tác phân phối của đơn vị này có khả năng tiếp cận 94 triệu hộ gia đình tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được kỳ vọng là cơ hội để những câu chuyện về văn hóa, con người và di sản Việt Nam tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế.

Ở góc độ du lịch, nhà báo Nguyễn Việt Lộc - Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Travel, cho rằng Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, từ di sản kiến trúc, làng nghề truyền thống đến nghệ thuật dân gian, lễ hội, phong tục và tri thức bản địa. Mỗi di sản không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn phản ánh bản sắc và đời sống tinh thần của cộng đồng. Thông qua du lịch, các giá trị này có thêm cơ hội được kết nối, trải nghiệm và lan tỏa.

Theo kế hoạch, Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 bắt đầu tiếp nhận đề cử từ ngày 14/11 đến hết ngày 15/12/2026 trên website chính thức tinhhoavietawards.vn. Danh sách đề cử chính thức dự kiến công bố ngày 9/1/2027. Giai đoạn bình chọn và chấm giải diễn ra từ ngày 9/1 đến 31/1/2027. Gala tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 2/2027.