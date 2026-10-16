Giải thưởng Thiết kế Nội thất Trịnh Hữu Ngọc 2026 nhận hồ sơ đến ngày 12/12

Giải thưởng hướng đến việc tôn vinh những thành tựu nghề nghiệp, dấu ấn sáng tạo và các giá trị chuyên môn được tạo dựng trong thực tiễn do Hội Nội thất Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức.

Giải thưởng đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng thiết kế nội thất, không giới hạn ở những cá nhân hay thương hiệu đã được biết đến rộng rãi.

Giải thưởng Thiết kế Nội thất Trịnh Hữu Ngọc hướng đến việc ghi nhận cả thành quả sáng tạo lẫn những giá trị chuyên môn và nghề nghiệp làm nên thành quả ấy.

Giải thưởng mang tên nhà giáo - họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc thể hiện định hướng trân trọng những giá trị nghề nghiệp đã được bồi đắp qua thời gian, khuyến khích tinh thần sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của các thế hệ làm nghề tiếp theo.

Giải thưởng được tổ chức với triết lý "Tôn vinh sáng tạo - Kiến tạo giá trị - Phụng sự cộng đồng", cùng hệ giá trị xuyên suốt gồm: điêu luyện, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân văn, bền vững, bản sắc và hội nhập.

Mùa giải năm nay gồm ba hạng mục. Hạng mục Nhà thiết kế nội thất của năm: Tôn vinh những cá nhân có thành tựu nghề nghiệp nổi bật, năng lực chuyên môn, dấu ấn sáng tạo và những đóng góp có giá trị cho lĩnh vực thiết kế nội thất.

Sản phẩm nội thất của năm - Ghế: Ghi nhận những sản phẩm nổi bật về thiết kế, tính sáng tạo, công năng, chất lượng và khả năng ứng dụng trong đời sống.

Triển vọng của năm: Dành cho những người trẻ thể hiện tư duy sáng tạo, năng lực chuyên môn và tiềm năng đóng góp cho tương lai của ngành thiết kế nội thất Việt Nam.

Giải thưởng không chỉ hướng đến những cá nhân, tác phẩm đã được biết đến rộng rãi mà còn mở ra cơ hội cho những người đang làm nghề, nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc ở những bước đầu tiên của con đường chuyên môn. Thông qua hoạt động đăng ký và đề cử, cộng đồng có thể giới thiệu những đóng góp thiết thực, những sáng tạo có giá trị và các gương mặt tiềm năng của ngành.

Theo thể lệ, cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm một giải Nhà thiết kế Nội thất của Năm trị giá 100 triệu đồng; một giải Sản phẩm Nội thất của Năm - Ghế trị giá 50 triệu đồng và một giải Triển vọng của Năm trị giá 30 triệu đồng.

Đối tượng tham gia được xác định theo từng hạng mục. Với hạng mục Nhà thiết kế Nội thất của Năm, đối tượng gồm nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, kiến trúc sư và các cá nhân hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế nội thất; cá nhân người Việt Nam làm việc trong hoặc ngoài nước và cá nhân nước ngoài có công trình, dự án hoặc đóng góp chuyên môn tiêu biểu tại Việt Nam.

Hạng mục Sản phẩm Nội thất của Năm - Ghế dành cho nhà thiết kế, doanh nghiệp, studio thiết kế, nhóm tác giả và đơn vị nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Trong khi đó, hạng mục Triển vọng của Năm hướng đến sinh viên ngành Thiết kế Nội thất, học viên sau đại học và nhà thiết kế trẻ có thời gian hành nghề không quá 5 năm hoặc dưới 35 tuổi.

Hồ sơ tham gia được thực hiện theo mẫu đăng ký của Ban Tổ chức. Cá nhân, nhóm tác giả hoặc đơn vị có thể đăng ký nhiều hồ sơ nếu đáp ứng điều kiện của từng hạng mục. Hồ sơ cần bảo đảm thông tin trung thực, chính xác, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và không vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/10 đến 23h ngày 12/12/2026. Đăng ký và đề cử tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetRJi4dLIMuHYPExnsakKd9VBwfQvs1MKOBqNSSVdGGPa-Pg/viewform?usp=header

Nhà giáo - họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912 - 1997) được xem là nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông mở xưởng gỗ MÉMO 47 vào năm 1938 và chỉ một năm sau, sản phẩm của xưởng đã đoạt Huy chương Bạc tại Triển lãm Đông Dương 1938 - 1939. Triết lý nghề nghiệp của ông hướng tới vẻ đẹp giản dị, bền nhân văn, đối lập với quan niệm đương đại. Với ông, nội thất không chỉ là sắp đặt đồ đạc, mà là kiến tạo một nếp sống có văn hóa, tử tế và phù hợp với con người.