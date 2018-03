Giải thưởng Sách Quốc gia tìm được những đề cử sáng giá

22 cuốn sách hay, 13 cuốn sách đẹp đã được xác định là những đề cử sáng giá của giải thưởng sách danh giá nhất Việt Nam.

Hội nghị chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất diễn ra sáng 30/3 tại Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hà Nội). Tham dự chương trình có ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia; ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; ông Hoàng Phong Hà - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia, đại diện các tiểu ban chấm giải, người phản biện…

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Việt Hùng.

Hội nghị công bố kết quả chấm giải vòng sơ khảo diễn ra hôm 22/3. Trong đó, hạng mục Sách hay có 22 cuốn vượt qua vòng sơ khảo. Hạng mục này chia ra làm 7 tiểu ban, mỗi tiểu ban là một thể loại sách như: Lý luận chính trị, Giáo dục - đào tạo, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Văn hóa - Nghệ thuật, Văn học, Thiếu nhi.

Trong đó, có 3 đề cử cho giải A Sách hay. Đề cử thứ nhất là Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức. Sách do tác giả Đặng Diễm Hồng chủ biên, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

Đây là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên của Việt Nam tổng hợp các công trình nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về 3 vi tảo biển dị dưỡng mới ghi nhận cho Việt Nam, tiềm năng sản xuất, ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng, nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, sản xuất nhiên liệu sinh học.

Đề cử thứ hai là Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954) gồm hai tập của tác giả Nguyễn Đình Tư, NXB Tổng hợp TP HCM. Đây là bộ sách đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về chế độ cai trị của thực dân Pháp ở Nam Kỳ trong gần 100 năm (1859-1954).

Bộ sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có nhiều tri thức mới, nhiều giá trị về học thuật, ý nghĩa xã hội và thực tiễn cuộc sống.

Cuốn thứ 3 được đề cử giải A Sách hay là Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam của tác giả Kiều Thu Hoạch, NXB Thế giới. Đây là công trình nghiên cứu mới về lịch sử văn hóa Việt Nam được vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành.

Công trình lý giải những vấn đề của văn hóa Việt Nam dựa trên những tư liệu mới về nhiều lĩnh vực: Triệu Đà và An Dương Vương, danh xưng Giao Chỉ, con người Giao Chỉ, hình thái xã hội Âu Lạc…

Bên cạnh đó, hạng mục Sách hay còn có 9 đề cử giải B, 10 đề cử giải C.

Thành viên Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia nói về giải Ông Hoàng Vĩnh Bảo, ông Trần Đăng Khoa, ông Trần Khánh Chương cho rằng Giải thưởng Sách Quốc gia cần thiết, ý nghĩa trong giới Xuất bản.

Hạng mục Sách đẹp có 3 tác phẩm được đề cử giải A gồm: Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Trung tâm nghiên cứu kinh thành, họa sĩ Bùi Thu Trang trình bày, NXB Khoa học Xã hội.

Cuốn thứ hai là Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh của nhóm tác giả Tạp chí Xưa và Nay (Nguyễn Hạnh chủ biên), Ngọc Khôi trình bày bìa, do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản.

Đề cử cuối cùng của giải A Sách đẹp là Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nhà máy in Bản đồ Nhà xuất bản Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam trình bày, thiết kế và in, do NXB Tài Nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam thực hiện.

Hạng mục Sách đẹp còn có 5 đề cử cho giải B, 5 đề cử cho giải C.

Các cuốn sách qua vòng sơ khảo, là những đề cử cho giải thưởng Sách Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất. Ảnh: Việt Hùng.

Từ những đề cử của vòng sơ khảo, Hội đồng Chung khảo đã bỏ phiếu để tìm ra kết quả chung cuộc. Dự kiến Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ được trao giải vào dịp Ngày sách Việt Nam tháng 4 tới.

Giải thưởng Sách Quốc gia phát triển trên Giải thưởng Sách Việt Nam được thực hiện lần thứ nhất năm 2018. Trong mùa giải đầu tiên này, có 40 nhà xuất bản gửi 514 cuốn sách dự thi.

