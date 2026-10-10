Giải thưởng quốc tế từng gọi tên Quang Hùng MasterD sẽ tổ chức tại Việt Nam

Quang Hùng MasterD từng được vinh danh tại Asia Top Awards 2024 với giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng. Một năm sau, diễn viên Trịnh Tú Trung nhận giải The Best Actor. Hai gương mặt Việt Nam góp mặt trong danh sách vinh danh của giải thưởng có xuất phát điểm từ Thái Lan, trước khi sự kiện dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 12 năm nay.

Được khởi xướng từ năm 2018, Asia Top Awards ghi nhận các cá nhân, tổ chức và thương hiệu trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, sáng tạo và hoạt động cộng đồng. Theo thông tin tại họp báo ngày 9/10, mùa giải 2026 dự kiến được tổ chức ngày 20/12 tại TP.HCM, do Tập đoàn IMC - Kênh truyền hình TodayTV chủ trì phía Việt Nam, phối hợp cùng ban tổ chức Thái Lan.

Bà Rath Rimthirakul - thành viên Tổ công tác Người phát ngôn của Chính phủ tại Văn phòng Thủ tướng Thái Lan.

Mùa giải năm nay dự kiến có 35 hạng mục thuộc các nhóm giải trí, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, sáng tạo nội dung, quản lý tài năng, phụng sự cộng đồng, di sản văn hóa và thời trang. Bên cạnh Gala trao giải, chương trình còn có các hoạt động kết nối doanh nghiệp và giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo.

Ông Muongphum Harnsiripetch - cố vấn chương trình.

Một nội dung được đại diện IMC đề cập tại họp báo là định hướng kết nối giữa Giải thưởng Ngôi Sao Xanh và Asia Top Awards. Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc đưa Asia Top Awards về Việt Nam nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của IMC, hướng đến xây dựng mạng lưới giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong khu vực.

Ông Lâm Anthony - Giám đốc điều hành Kênh truyền hình TodayTV - đại diện hội đồng giám khảo phía Việt Nam.

Cụ thể, những nghệ sĩ, tác phẩm được vinh danh tại Ngôi Sao Xanh có cơ hội được ban sơ khảo đưa vào danh sách theo dõi để xem xét đề cử tại Asia Top Awards. Ở chiều ngược lại, các nghệ sĩ và đề cử đoạt giải tại Asia Top Awards cũng có cơ hội tranh tài, được vinh danh tại Ngôi Sao Xanh, đồng thời giao lưu, trình diễn trong các mùa trao giải thường niên tại Việt Nam.

Một số nghệ sĩ giành chiến thắng ở các hạng mục giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025.

Chi tiết phần chia sẻ của ông Lâm Anthony về việc các nghệ sĩ, tác phẩm được vinh danh tại Ngôi Sao Xanh có cơ hội xuất hiện tại Asia Top Awards.

Asia Top Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại TP.HCM, với thảm đỏ, gala trao giải và các tiết mục nghệ thuật của nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan cùng quốc tế.