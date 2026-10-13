Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026 sắp đóng cổng nhận ý tưởng dự thi

Ban tổ chức Vạn Xuân Awards 2026 cho biết, giải thưởng mở cổng nhận bài từ ngày 1/9 và sẽ kết thúc tiếp nhận hồ sơ vào ngày 20/10.

Tính đến ngày 12/10, các thương hiệu, doanh nghiệp, công ty quảng cáo (agency) và đội ngũ sáng tạo còn hơn một tuần để hoàn thiện hồ sơ, gửi những tác phẩm tiêu biểu tham gia mùa giải.

Vạn Xuân Awards 2026 đếm ngược những ngày cuối nhận bài dự thi, trước khi chính thức đóng cổng vào ngày 20/10

Với chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”, Vạn Xuân Awards 2026 đặt trọng tâm vào khả năng khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam trong hoạt động quảng cáo, marketing và xây dựng thương hiệu.

Theo định hướng của giải thưởng, các chiến dịch không chỉ hướng đến hiệu quả truyền thông mà còn được kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, tăng khả năng kết nối với công chúng và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Những chất liệu truyền thống, câu chuyện đời sống hay biểu tượng văn hóa có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các ý tưởng quảng cáo khi được tiếp cận bằng ngôn ngữ sáng tạo phù hợp với bối cảnh đương đại.

Qua đó, quảng cáo không chỉ là công cụ truyền tải thông điệp thương hiệu mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Hình tượng nón lá và chất liệu văn hóa Việt được tái hiện sinh động trên sân khấu Vạn Xuân Awards 2025

Hệ thống hạng mục của Vạn Xuân Awards 2026 được thiết kế nhằm ghi nhận nhiều loại hình sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo, marketing và xây dựng thương hiệu. Giải thưởng tạo cơ hội để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp giới thiệu các chiến dịch đã triển khai, đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận mới trước sự thay đổi của thị trường.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sự kết hợp giữa văn hóa, công nghệ và sáng tạo được kỳ vọng mở ra thêm hướng phát triển cho ngành quảng cáo. Việc khai thác bản sắc văn hóa trong các chiến dịch truyền thông cũng đặt ra yêu cầu về cách kể chuyện, khả năng tiếp cận công chúng và giá trị thực tế mà mỗi ý tưởng mang lại.

Ban tổ chức khuyến nghị các đơn vị dự thi chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ và gửi tác phẩm trước ngày 20/10.

Không gian Vạn Xuân Awards thu hút đông đảo công chúng, đưa những dấu ấn quảng cáo sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards là giải thưởng quốc gia thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP.HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức. Cục Văn hóa – Thông tin cơ sở và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA phối hợp thực hiện.