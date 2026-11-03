Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026: Lộ diện ban giám khảo 'khủng' với hơn 70 chuyên gia đầu ngành

Với nền tảng chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, Hội đồng được kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều trong quá trình đánh giá, lựa chọn và tôn vinh các sáng tạo tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm tính toàn diện trong quá trình thẩm định.

Hội đồng Ban Giám khảo Chung cuộc Vạn Xuân Awards 2026 gồm 71 thành viên, đại diện cho nhiều lĩnh vực như truyền thông, quảng cáo, marketing, công nghệ, quản trị doanh nghiệp và giáo dục.

Tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng từ những mùa trước, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Saigon Books và ông Hùng Võ - Giám đốc Chiến lược và Tiếp thị Toàn cầu tại Xperise Global, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục góp mặt trong Hội đồng năm nay.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Saigon Books

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Le Bros

Ông Alexandre Sompheng - Tổng Giám đốc Havas Group Vietnam

Bà Trần Thị Thanh Mai - Tổng Giám đốc Điều hành TNS Media Vietnam

Ông Hùng Võ - Giám đốc Chiến lược và Tiếp thị Toàn cầu tại Xperise Global, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Bảo Tín Mạnh Hải

Bên cạnh đó, Hội đồng có sự tham gia của nhiều gương mặt tiêu biểu trong ngành quảng cáo, truyền thông và kinh doanh như bà Trần Thị Thanh Mai - Tổng Giám đốc Điều hành TNS Media Vietnam; ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Le Bros; ông Alexandre Sompheng - Tổng Giám đốc Havas Group Vietnam;

Bà Nguyễn Thanh Giang - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc The Purpose Group; ông Nguyễn Lâm Thanh - Đại diện TikTok Việt Nam; ông Sani Ahmed - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Catalyst LLC; ông Nguyễn Duy Thông - Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Dentsu Redder;

Ông Hoàng Đạo Hiệp - Tổng Giám đốc Zeit Media; bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc IBP & INNOEX; và ông Phan Bảo Giang - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực, Vạn Xuân Awards 2026 hướng đến việc lựa chọn và tôn vinh những sáng tạo tiêu biểu, có giá trị đối với ngành quảng cáo.

Qua đó, giải thưởng góp phần khuyến khích cộng đồng quảng cáo không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển của ngành Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026 là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia và đề án "Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2020–2030 của Bộ VH-TT-DL.

Cuộc thi được tổ chức dưới sự phối hợp của Bộ VH-TT-DL, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TP.HCM, cùng với sự thực hiện của Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Vạn Xuân Awards 2026 dành cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu gửi sản phẩm quảng cáo dự thi. Các tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện quảng cáo tại Việt Nam, bảo đảm tính hợp pháp, không vi phạm bản quyền và có thể tham gia với số lượng không giới hạn.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, công nghệ như triển lãm quảng cáo, mapping 3D và trình diễn drone…