Ban tổ chức trao Giải thưởng Quả cầu vàng 2026 tặng các nhà khoa học trẻ tiêu biểu. (Ảnh: HẢI LÂM)

Qua 23 năm tổ chức, Giải thưởng Quả cầu vàng ngày càng khẳng định uy tín, thật sự trở thành môi trường phát hiện, kết nối, tôn vinh những tài năng trẻ có năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Năm 2026, Giải thưởng được triển khai theo quy chế mới, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét giải, bao quát các nhóm công nghệ chiến lược, qua đó mở rộng phạm vi phát hiện, tôn vinh và kết nối các tài năng trẻ, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ trong những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

10 tài năng trẻ giành Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 là những gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; có thành tích xuất sắc, nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Tại Lễ trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức chiều 17/11 tại Hà Nội, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn, chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng tặng mỗi cá nhân giành Giải thưởng.

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2026 tặng 20 cá nhân xuất sắc. Đây là những gương mặt tiêu biểu thuộc 8 nhóm ngành: Công nghệ thông tin; máy tính; công nghệ, kỹ thuật cơ khí; công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; sinh học ứng dụng; công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ.

Các nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: HẢI LÂM)

Được biết, mỗi nữ sinh tiêu biểu được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, biểu trưng và 5 triệu đồng.

Cùng ngày, các cá nhân giành Giải thưởng Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm nay đã dâng hương, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Trường đại học VinUni và tham gia Tọa đàm “Đối thoại tài năng trẻ Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Làm chủ công nghệ chiến lược - Trí tuệ nhân tạo và cơ hội của thế hệ trẻ Việt Nam”.