Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995, bước sang mùa thứ 31 tiếp tục ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cầu thủ trong một năm sôi động của bóng đá nước nhà.

Năm 2026, bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng khích lệ. Đội tuyển nam quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở hai lượt trận chung kết, lần thứ tư đăng quang tại giải đấu khu vực. Đội tuyển cũng xếp hạng tư tại FIFA ASEAN Cup 2026 và hướng đến Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Quang cảnh buổi họp báo

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, tiếp tục góp mặt ở tứ kết ASIAD 20. Đặc biệt, U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá trẻ.

Bóng đá nữ và futsal Việt Nam cũng có những kết quả đáng ghi nhận. Đội tuyển nữ quốc gia tham dự Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, lọt vào tứ kết ASIAD 20; đội U20 nữ góp mặt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á. Trong khi đó, đội tuyển futsal nam vào tứ kết Giải futsal châu Á 2026, giành hạng ba Giải futsal Đông Nam Á; đội tuyển futsal nữ đoạt huy chương đồng Đông Nam Á 2026.

Ban tổ chức thông tin tại buổi họp báo

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị đồng hành

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh tham gia trả lời báo chí

Điểm mới nổi bật của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là sự xuất hiện của Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh.

Giải thưởng dành cho cá nhân hoặc tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức, bao gồm bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và hoạt động chính thức của các đội tuyển quốc gia.

Ban tổ chức tiếp nhận đề cử từ cộng đồng, người hâm mộ, các câu lạc bộ và cơ quan báo chí. Sau quá trình xác minh hồ sơ, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play sẽ lựa chọn một cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu nhất. Mỗi mùa giải chỉ trao một giải Fair Play.

Bên cạnh đó, mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng được tăng lên, thể hiện sự ghi nhận đối với nỗ lực và thành tích của các cầu thủ.

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải Cống hiến và Giải thưởng Fair Play.

Thời gian xét chọn kéo dài từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2026. Ban tổ chức sẽ gửi danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng câu lạc bộ và đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước để tiến hành bầu chọn theo điều lệ.

Trong khuôn khổ giải thưởng, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục triển khai chương trình nhân ái “Áo ấm đến trường”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao và những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Lễ trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại TPHCM vào tháng 2-2027, sau khi hoàn tất quá trình xét chọn.