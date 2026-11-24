Quả bóng vàng Minh Phương (giữa) tại Lễ trao giải năm 2010. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Những cống hiến bền bỉ

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Danh hiệu ghi nhận những cống hiến của cầu thủ, góp sức vào thành công chung của đội bóng. Mỗi chủ nhân Quả bóng vàng đều có một câu chuyện riêng làm nên nét đẹp của giải thưởng qua nhiều thế hệ.

Lịch sử Quả bóng vàng Việt Nam từng ghi nhận những trường hợp đặc biệt như: hậu vệ Trần Công Minh (1999), thủ môn Võ Văn Hạnh (2001), Dương Hồng Sơn (2008). Họ không phải những chân sút khiến khán đài vỡ òa mỗi khi ghi bàn, nhưng lại là những nhân tố đặc biệt của sức mạnh.

Câu chuyện của Phạm Thành Lương cũng để lại nhiều ấn tượng. Không sở hữu thể hình lý tưởng, tiền vệ có biệt danh Lương “dị” đã chinh phục giới chuyên môn và người hâm mộ bằng kỹ thuật, sự thông minh cùng tinh thần thi đấu bền bỉ. Với 4 lần đoạt Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016, Thành Lương trở thành hình mẫu về khả năng duy trì phong độ.

Hay như Nguyễn Văn Quyết, phải đến năm 2020 mới lần đầu đoạt Quả bóng vàng sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Hai năm sau, thủ quân CLB Hà Nội tiếp tục được vinh danh.

Hành trình đẹp sau giải thưởng lớn

Tháng 2-2023, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Huỳnh Như đi vào lịch sử giải thưởng khi lần thứ 5 đoạt Quả bóng vàng Việt Nam. Điều đặc biệt là cô được vinh danh khi đang khoác áo Lank FC tại Bồ Đào Nha.

Từ một cô gái quê Trà Vinh đến sân chơi bóng đá châu Âu, hành trình của Huỳnh Như đã truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ nữ dám nuôi dưỡng những giấc mơ lớn.

Thùy Trang cũng có một hành trình đặc biệt với Quả bóng vàng. Ở tuổi 37, tiền vệ quê Quảng Nam lần đầu được vinh danh ở hạng mục nữ năm 2024, sau khi từng giành Quả bóng bạc năm 2022.

Đến với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn, Thùy Trang miệt mài thi đấu, chinh phục những mục tiêu mới ở cả sân cỏ 11 người lẫn futsal. Danh hiệu đến ở tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã nghĩ đến chuyện chia tay sân đấu càng khiến câu chuyện của Thùy Trang thêm đáng nhớ.

Với lứa đàn em, hành trình chinh phục của Nguyễn Thị Bích Thùy cũng mang đến nhiều cảm xúc. Người ghi bàn quyết định giúp bóng đá nữ Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup vào năm 2022 đã bước lên bục cao nhất của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Cũng trong đêm gala ấy, Châu Đoàn Phát lần đầu đoạt Quả bóng vàng futsal. Bốn năm trước, chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Lebanon, đưa futsal Việt Nam đến với World Cup 2021.

Ngày 26-11, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Bước sang mùa tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến gồm 15 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal, cùng các giải thưởng khác. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.

Vinh quang và trách nhiệm

Khi lần thứ 3 đoạt Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2025, Nguyễn Hoàng Đức đã dành sự tri ân cho đồng đội ở CLB Ninh Bình và đội tuyển quốc gia. Cũng tại mùa giải thưởng này, anh được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất.

Sự ghi nhận từ giới chuyên môn lẫn công chúng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với một ngôi sao. Người sở hữu Quả bóng vàng được kỳ vọng luôn duy trì phong độ, là tấm gương về ý thức nghề nghiệp, cách ứng xử và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Giá trị của danh hiệu còn được nối dài khi các chủ nhân Quả bóng vàng rời sân cỏ. Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh, Nguyễn Minh Phương hay Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục gắn bó với bóng đá trên cương vị huấn luyện, truyền lại kinh nghiệm và niềm đam mê cho các thế hệ kế cận.

Mỗi mùa giải đi qua, hình ảnh các cầu thủ nhận Quả bóng vàng vẫn là nguồn cảm hứng để nhiều cầu thủ trẻ phấn đấu trên con đường theo đuổi bóng đá. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã xây dựng suốt hơn 3 thập niên.