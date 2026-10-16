Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2026: Vinh danh 5 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc
Hội đồng Quản lý Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐQLQ về việc trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 được tổ chức trang trọng nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, diễn ra vào ngày 16/10/2026 tại Hà Nội.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-thuong-phu-nu-viet-nam-nam-2026-vinh-danh-5-tap-the-va-12-ca-nhan-xuat-sac-post1394900.html