Giải thưởng nhạc pop châu Á của Grammy: Cơ hội cho nghệ sĩ mới hay sự phân biệt?

Lễ trao giải Grammy 2027 có thể chứng kiến một cột mốc mới trong hành trình đưa âm nhạc châu Á đến gần hơn với thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hạng mục Trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất đang đối mặt với bài toán về tính đại diện khi hàng loạt nghệ sĩ K-pop hàng đầu, trong đó có BLACKPINK, Stray Kids và aespa, không tham gia tranh tài.

Tháng 6, Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố hạng mục Trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất, nhằm tôn vinh những sản phẩm âm nhạc nổi bật thuộc các dòng nhạc như K-pop, J-pop và C-pop. Động thái này được kỳ vọng mở rộng phạm vi ghi nhận của Grammy đối với sự phát triển của nhạc pop châu Á.

Tuy nhiên, quyết định trên nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc tách riêng các nghệ sĩ châu Á thành một hạng mục có thể vô tình tạo ra ranh giới với những giải thưởng nhạc pop chính thống, thay vì giúp họ được công nhận bình đẳng trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

BTS, một trong những nhóm nhạc K-pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cũng được cho là đứng về phía những ý kiến phản đối và tuyên bố tẩy chay lễ trao giải. Trước làn sóng tranh luận, Viện Hàn lâm Thu âm đã tiến hành tham vấn nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên hạng mục mới tại Grammy 2027.

Những tranh cãi không chỉ dừng lại ở phản ứng của người hâm mộ. Khi quá trình gửi hồ sơ tranh cử bắt đầu, sự vắng mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop nổi tiếng càng khiến tính đại diện của hạng mục bị đặt dấu hỏi.

Đáng chú ý, cả bốn công ty giải trí lớn của Hàn Quốc gồm HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment đều không gửi dự án tham gia hạng mục này. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế như BLACKPINK, aespa, LE SSERAFIM, ILLIT, Stray Kids, ATEEZ và Hearts2Hearts không xuất hiện trong cuộc đua.

Sự thiếu vắng này đặt Grammy trước một nghịch lý. Một giải thưởng được thành lập để tôn vinh sự phát triển của nhạc pop châu Á lại có nguy cơ không phản ánh đầy đủ diện mạo của thị trường mà nó hướng đến. Trong bối cảnh K-pop đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, sở hữu sức ảnh hưởng đáng kể trên các bảng xếp hạng và nền tảng phát trực tuyến, việc thiếu những đại diện nổi bật có thể ảnh hưởng đến sức hút của hạng mục ngay từ mùa giải đầu tiên.

Dẫu vậy, khoảng trống do các nghệ sĩ hàng đầu để lại cũng mở ra cơ hội cho những gương mặt khác.

Trong số các sản phẩm được quan tâm có "Unang Kilig" của BINI, "Visa" của SB19, "I Choose You" của F5ve, "404 (New Era)" của KiiiKiii, "Orion" của YOASOBI, "Sunset Kiss" của BABYMETAL, "Starstruck" của FIFTY FIFTY và "Bang Bang" của IVE.

Với những nghệ sĩ đến từ Philippines, Nhật Bản và các thị trường âm nhạc châu Á khác, hạng mục mới có thể trở thành cơ hội tiếp cận công chúng quốc tế, đồng thời giúp họ được chú ý nhiều hơn tại một trong những lễ trao giải âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Nhóm nhạc nữ Philippines BINI từng chia sẻ với Billboard rằng họ xem hạng mục này như một cánh cửa mở ra cơ hội mới, thay vì một chiếc hộp giới hạn nghệ sĩ. Quan điểm đó phản ánh kỳ vọng của những người ủng hộ giải thưởng: thay vì chỉ tập trung vào các thị trường đã có vị thế vững chắc, Grammy có thể tận dụng hạng mục mới để khám phá sự đa dạng của âm nhạc châu Á.

Tuy nhiên, cơ hội được ghi nhận cũng đi kèm thách thức. Những nghệ sĩ được đề cử có thể trở thành một phần của cột mốc lịch sử, nhưng đồng thời phải đối mặt với câu hỏi liệu chiến thắng của họ có thực sự phản ánh thành tựu nổi bật nhất của nhạc pop châu Á hay không, khi nhiều tên tuổi hàng đầu không tham gia.

Về lâu dài, tương lai của hạng mục phụ thuộc vào khả năng xây dựng niềm tin với nghệ sĩ, công ty quản lý và người hâm mộ. Grammy cần chứng minh rằng giải thưởng không phải một không gian riêng biệt dành cho nghệ sĩ châu Á, mà là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với một nền âm nhạc đa dạng và ngày càng có sức ảnh hưởng.

Nếu thu hút được sự tham gia rộng rãi hơn trong những mùa giải tiếp theo, hạng mục này có thể trở thành bệ phóng cho các tài năng mới, đồng thời mở rộng cách thế giới nhìn nhận nhạc pop châu Á. Ngược lại, nếu những tranh cãi về tính đại diện tiếp tục kéo dài, Grammy sẽ khó tránh khỏi câu hỏi về giá trị thực sự của giải thưởng mà họ đang xây dựng.