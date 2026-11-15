Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38: Cơ hội để kiến trúc sư, kỹ sư trẻ kiến tạo diện mạo đô thị

Lần đầu tiên sau 38 năm, có 2 giải Đặc biệt được trao tại Giải thưởng Loa Thành.

Sự kiện được Bộ Xây dựng bảo trợ, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đồng tổ chức, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Năm nay, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Giải thưởng.

Khởi xướng từ năm 1988 theo sáng kiến của Hội Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng hội Xây dựng Việt Nam), Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng uy tín lâu năm nhất dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc-Xây dựng trên cả nước.

Mùa giải Loa Thành 2026 ghi nhận 312 đồ án từ 29 trường đại học công lập và ngoài công lập trên cả nước, tăng gần 70% so với năm 2025 (185 đồ án). Các trường có nhiều đồ án dự thi nhất là Trường đại học Kiến trúc Hà Nội với 99 đồ án, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với 38 đồ án và Trường đại học Xây dựng Hà Nội với 29 đồ án. Riêng chuyên ngành Kiến trúc-Quy hoạch nhận 205 đồ án từ 24 đơn vị đào tạo, tăng 53% so với năm trước.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn chia sẻ: "Điều khiến chúng ta xúc động hơn cả những con số, chính là tinh thần dấn thân của các bạn sinh viên. Nhiều bạn đã mạnh dạn chọn những đề tài gai góc, khó khăn, trội tính mới như nhà máy xử lý rác thải, công viên nghĩa trang, nhà ở xã hội".

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn phát biểu khai mạc sự kiện.

"Các bạn dám đặt câu hỏi cho những vấn đề lớn của đô thị: giao thông công cộng, biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản. Đó chính là phẩm chất của người kiến trúc sư, kỹ sư thời đại mới - thời đại xông pha hội nhập, khẳng định trí tuệ Việt. Từ đó, nhìn thấy vấn đề của xã hội và tin rằng các thiết kế có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn bày tỏ.

Tên Giải thưởng Loa Thành gợi nhắc tòa thành xoắn ốc của An Dương Vương - công trình sáng tạo kiến trúc, xây dựng, quân sự kiệt xuất của cha ông, như một lời nhắc rằng người làm nghề xây dựng không chỉ kiến thiết công trình mà còn góp phần dựng nên chỗ đứng cho một dân tộc. Qua 38 năm tổ chức, Loa Thành đã trở thành động lực khuyến khích phong trào học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ trong ngành xây dựng.

Các đồ án dự thi được đánh giá bởi 7 Hội đồng chuyên ngành với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành, theo các tiêu chí: ý tưởng sáng tạo; tính xã hội và khả năng giải quyết những vấn đề đang được quan tâm; xu hướng thiết kế bền vững; tính khả thi về vật liệu, công nghệ, kết cấu; khả năng trình bày mạch lạc, thuyết phục.

Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 đã trao 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích.

Sau quá trình đánh giá công tâm, Ban tổ chức đã trao 104 giải thưởng, gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích.

"Mùa giải năm nay đã ghi nhận một bước tiến rất đáng tự hào khi có 312 đồ án từ 29 trường đại học trên cả nước dự thi. Đặc biệt, lần đầu tiên sau 38 năm, có 2 giải Đặc biệt được trao từ sự lựa chọn cẩn trọng và thấu đáo của Hội đồng Giải thưởng", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho biết thêm.

Như vậy, có 57/312 đồ án đạt giải chính thức và 47 đồ án đạt giải Khuyến khích. Khối Kiến trúc-Quy hoạch có 63 đồ án đoạt giải. Khối Kỹ thuật-Xây dựng có 41 đồ án đoạt giải.

Được biết, Hội đồng Giải thưởng kiến nghị các trường giao nhiệm vụ đồ án với phạm vi, quy mô phù hợp khả năng của sinh viên; khuyến khích đề tài đa dạng, thực tiễn, ứng dụng khoa học công nghệ mới. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo kỹ năng thiết kế tổng thể cho chuyên ngành nội thất. Đặc biệt, trước sự phát triển của AI, cần đổi mới phương pháp thực hiện đồ án tốt nghiệp nhằm bảo đảm tính khoa học, công bằng, trích dẫn đầy đủ và đề cao cam kết trung thực, liêm chính khoa học của cả thầy và trò.

Qua 38 năm, Giải thưởng Loa Thành đã trở thành động lực khuyến khích phong trào học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ trong ngành xây dựng.