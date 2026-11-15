Giải thưởng Loa Thành 2026 lập kỷ lục với 312 đồ án tham dự

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 năm 2026 tổ chức lễ trao giải, vinh danh những đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng trên toàn quốc.

Giải thưởng Loa Thành do Bộ Xây dựng bảo trợ, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đồng tổ chức, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Năm nay, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Giải thưởng. Lễ trao giải cũng nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Được khởi xướng từ năm 1988, Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng uy tín lâu năm dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng. Qua 38 năm tổ chức, giải thưởng góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và phát hiện những nhân tố trẻ cho ngành Xây dựng.

Ban tổ chức trao 104 giải thưởng, gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay thu hút 312 đồ án của 29 trường đại học công lập và ngoài công lập, tăng gần 70% so với năm 2025 (185 đồ án). Trong đó, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có số lượng đồ án tham dự nhiều nhất với 99 đồ án, tiếp đến là Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (38 đồ án) và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (29 đồ án).

Các tác phẩm được đánh giá bởi 7 hội đồng chuyên ngành, tập trung vào những tiêu chí như ý tưởng sáng tạo, khả năng giải quyết các vấn đề xã hội, xu hướng thiết kế bền vững, tính khả thi về vật liệu, công nghệ, kết cấu và chất lượng thể hiện.

Kết quả, Ban tổ chức trao 104 giải thưởng, gồm 2 giải Đặc biệt, 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích. Trong đó, khối Kiến trúc - Quy hoạch có 63 đồ án đạt giải, khối Kỹ thuật - Xây dựng có 41 đồ án. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dẫn đầu về số lượng giải thưởng với 27 giải, tiếp theo là Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (19 giải) và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (14 giải).

Đáng chú ý, hai giải Đặc biệt năm nay được trao cho những đồ án có hướng tiếp cận mới, thể hiện năng lực nghiên cứu và tư duy chuyên môn nổi bật.

Cụ thể, đồ án “Dẫn mạch Đô thị: Kiến tạo Nền tảng TOD tại Bình Triệu” của sinh viên Trần Ngọc Trân, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (giảng viên hướng dẫn TS.KTS Vũ Việt Anh), đề xuất mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn.

Đồ án đưa ra giải pháp tổ chức lại mạng lưới giao thông, điều chỉnh vị trí nhà ga metro, ngầm hóa tuyến điện cao thế và khai thác quỹ đất hỗn hợp. Trong giai đoạn trước mắt, tác giả đề xuất mô hình “Soft TOD”, sử dụng xe buýt điện BRT làm mạng lưới trung chuyển.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các cá nhân, đơn vị đoạt giải. Ảnh: BTC

Giải Đặc biệt còn lại thuộc về đồ án “Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội” của sinh viên Dương Tông Hy, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đồ án nổi bật với phương án công trình cao 22 tầng nổi, 2 tầng hầm, áp dụng tiêu chuẩn Eurocode, đồng thời nghiên cứu về hiệu quả năng lượng, thiết kế thụ động và giải pháp cách chấn công trình. Sinh viên cũng đã công bố 3 bài báo khoa học và chủ trì một đề tài nghiên cứu khoa học gắn với đồ án.

Bên cạnh các giải thưởng cao, nhiều đồ án năm nay lựa chọn những vấn đề có tính thời sự và ý nghĩa xã hội như giao thông công cộng, nhà ở xã hội, xử lý rác thải, biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản và phát triển không gian nông thôn. Một số tác phẩm bước đầu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thiết kế, nghiên cứu.

Công chúng tham quan không gian trưng bày. Ảnh: BTC

Hội đồng Giải thưởng đánh giá chất lượng đồ án năm nay có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, khả năng khai thác kiến trúc bản địa và vật liệu tại chỗ. Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các cơ sở đào tạo được khuyến nghị tiếp tục đổi mới phương pháp hướng dẫn, đánh giá đồ án, bảo đảm tính khoa học, công bằng và đề cao sự trung thực, liêm chính học thuật.

Qua 38 mùa tổ chức, Giải thưởng Loa Thành tiếp tục là sân chơi học thuật, sáng tạo dành cho sinh viên kiến trúc, xây dựng, đồng thời tạo cơ hội để những ý tưởng của thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ được ghi nhận và phát triển trong thực tiễn.