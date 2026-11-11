'Giải thưởng là động lực để tiếp tục làm nghề cẩn trọng, trách nhiệm, tâm huyết'

Biên tập viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Cơ quan Báo, Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: NVCC

Từ dấu ấn tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026 , biên tập viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), Cơ quan Báo, Phát Thanh, Truyền hình TPHCM khẳng định tiếp tục sứ mệnh của người làm báo trong việc phản ánh thực tiễn giáo dục, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thúc đẩy đổi mới.

Giải thưởng giúp nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của người làm báo

Đánh giá về Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực tổ chức, chị Tuyền nhận xét đây là hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc với đông đảo các nhà báo trên cả nước.

Với chị, việc tham gia giải thưởng không đơn thuần xuất phát từ mong muốn được ghi nhận những đóng góp cá nhân, mà còn là cơ hội góp phần khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM (đơn vị chị đang công tác), cũng như các cơ quan báo chí nói chung trong truyền thông chính sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

“Sau 9 năm tổ chức, giải thưởng đã vượt ra khỏi khuôn khổ một giải thưởng nghề nghiệp đơn thuần, tạo ra những tác động tích cực đối với ngành giáo dục và xã hội. Trước hết, sự phong phú, đa dạng của các tác phẩm tham gia đã tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đưa các chủ trương, chính sách vào thực tiễn cuộc sống.

Giải thưởng góp phần giúp các vấn đề của ngành giáo dục được nhận diện rõ hơn; những sáng kiến, mô hình hiệu quả, tấm gương điển hình được nhân rộng và những thay đổi tích cực thực sự đến được với người học. Bởi sau cùng, thước đo của sự phát triển giáo dục phải là chất lượng dạy và học, là cơ hội học tập công bằng hơn, là sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”, chị nhấn mạnh.

BTV Thanh Tuyền (bìa phải) trong một lần phỏng vấn tại trường học. Ảnh: NVCC

Với bản thân mình, chị Thanh Tuyền cho biết, giải thưởng trước hết là sự ghi nhận, động viên tinh thần trong quá trình làm nghề, không chỉ dành riêng cho cá nhân chị mà còn cho cả đội ngũ thực hiện tác phẩm đang công tác tại HTV. Điều quan trọng hơn, giải thưởng giúp chị nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình trên cương vị nhà báo theo dõi lĩnh vực giáo dục tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

“Tôi không xem giải thưởng là đích đến, mà là động lực để tiếp tục làm nghề với sự cẩn trọng, trách nhiệm và tâm huyết. Bởi điều tôi mong muốn không chỉ là một tác phẩm được ghi nhận, mà là những vấn đề mình phản ánh có thể được lan tỏa và mang lại những giá trị thiết thực cho ngành giáo dục của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung”, chị Thanh Tuyền bày tỏ.

Giáo dục AI: Khó nhưng không thể không làm

Lý giải về lựa chọn thực hiện đề tài “Giáo dục AI cho học sinh phổ thông: Khó nhưng không thể không làm”, chị Thanh Tuyền thẳng thắn: Trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng sâu sắc đến đời sống, trong đó có giáo dục.

“AI đã hiện diện trong cách học sinh tìm kiếm thông tin, giải quyết bài tập và tiếp cận tri thức. Nếu không được trang bị kiến thức và định hướng phù hợp, các em rất dễ phụ thuộc vào công nghệ, tiếp nhận thông tin thiếu kiểm chứng hoặc sử dụng AI không đúng mục đích”, chị Tuyền nhìn nhận.

BTV Thanh Tuyền (thứ 2 từ trái sang) đang phỏng vấn học sinh. Ảnh: NVCC

Qua tác phẩm này, chị Thanh Tuyền muốn đặt ra một vấn đề: ngành giáo dục cần chuẩn bị cho học sinh TPHCM những năng lực gì để các em không chỉ biết sử dụng AI, mà còn có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, kiểm chứng thông tin và làm chủ công nghệ? Đồng thời, giáo viên cũng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và có những công cụ phù hợp để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi này.

Từ góc nhìn của một nhà báo theo dõi lĩnh vực giáo dục, chị mong muốn tiếp tục phản ánh những chuyển động thực chất của ngành giáo dục thành phố, từ các mô hình đổi mới hiệu quả, nỗ lực của đội ngũ giáo viên đến những khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ. Chị cũng kỳ vọng giải thưởng lần này sẽ góp thêm sự quan tâm của xã hội đối với giáo dục AI, đồng thời thúc đẩy ngành giáo dục có những bước chuẩn bị bài bản, dài hạn hơn.