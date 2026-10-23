Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2026 - 2027 nhận hồ sơ đến ngày 15/12

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia là giải thưởng được tổ chức trên phạm vi cả nước, định kỳ 2 năm một lần, nhằm thúc đẩy sáng tạo kiến trúc, tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc, góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc.

Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2024 - 2025 đã vinh danh 53 tác phẩm xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc.

Đa dạng thể loại, khuyến khích sáng tạo kiến trúc xanh

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2026 - 2027 xét chọn tác phẩm thuộc 4 nhóm chính, gồm: Kiến trúc công trình; kiến trúc nội - ngoại thất; quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc.

Trong đó, nhóm kiến trúc công trình bao gồm các công trình nhà ở, công cộng, công nghiệp, công trình đặc biệt và các dự án bảo tồn, khôi phục hoặc tái sử dụng thích ứng di sản kiến trúc.

Đối với lĩnh vực quy hoạch, các tác phẩm dự thi có thể thuộc quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng vùng liên xã, vùng xã, quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu chức năng, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị.

Ở nhóm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc, giải thưởng tiếp nhận các tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc; tạp chí chuyên ngành kiến trúc - quy hoạch và các tác phẩm điện ảnh về kiến trúc được công bố, xuất bản hoặc trình chiếu trong thời gian quy định.

Theo tiêu chí xét giải, các tác phẩm cần thể hiện ý tưởng thiết kế mới, có tính sáng tạo, tiên tiến, hiện đại; chú trọng bản sắc, yếu tố bản địa và giá trị văn hóa, xã hội, nhân văn.

Giải thưởng khuyến khích những sáng tạo theo tiêu chí kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng, đồng thời đề cao khả năng lan tỏa cộng đồng và đóng góp tích cực cho sự phát triển kiến trúc.

Với kiến trúc công trình và nội - ngoại thất, tiêu chí xét giải chú trọng giải pháp tổ chức không gian, công năng, tạo hình kiến trúc, sự hài hòa giữa công trình với cảnh quan và môi trường xung quanh; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng vật liệu tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Đối với quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị, các tác phẩm cần khai thác hợp lý điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hóa địa phương, bảo đảm chất lượng môi trường sống, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng

Cơ cấu Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2026 - 2027 gồm Giải thưởng Lớn, các giải Vàng, Bạc, Đồng theo từng thể loại, lĩnh vực chuyên ngành và giải thưởng dành cho tác phẩm được cộng đồng bình chọn.

Trong đó, Giải thưởng Lớn dành cho tác phẩm, công trình có tính đột phá đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc, xuất sắc nhất và có tính xã hội, nhân văn sâu sắc trong số các tác phẩm đạt giải Vàng. Giải thưởng gồm bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, cúp và tiền thưởng 50 triệu đồng.

Giải Vàng có mức thưởng 30 triệu đồng; giải Bạc 20 triệu đồng; giải Đồng 10 triệu đồng. Mỗi giải kèm bằng chứng nhận và cúp tương ứng. Tác phẩm được cộng đồng bình chọn nhận mức thưởng 10 triệu đồng.

Giải thưởng còn có bằng khen "Kiến trúc sư Trẻ tiêu biểu" dành cho kiến trúc sư dưới 35 tuổi đoạt Giải thưởng Lớn, giải Vàng hoặc giải Bạc, với mức thưởng 10 triệu đồng/bằng khen; bằng khen dành cho đơn vị, tập thể có nhiều thành tích nhất tại giải thưởng, với mức thưởng 10 triệu đồng/bằng khen.

Bên cạnh đó, giải thưởng "Vì sự phát triển kiến trúc" dành cho các chủ đầu tư có công trình đoạt giải cao và có đóng góp tích cực trong đầu tư xây dựng công trình kiến trúc theo hướng tiên tiến, bền vững, giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội.

Các tác phẩm, tác giả đoạt giải cao sẽ được Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề cử lên cấp có thẩm quyền để xét trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Tác phẩm đoạt giải cũng được công bố, giới thiệu trong sách Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia và trên các phương tiện truyền thông của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng dự giải là tác giả công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước; tác giả là công dân nước ngoài có tác phẩm, công trình kiến trúc tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của giải thưởng, chưa từng tham gia Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia và không vi phạm quy định, tiêu chuẩn, quy phạm của pháp luật Việt Nam.

Các công trình kiến trúc thuộc nhóm A, B phải hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ; đồ án quy hoạch thuộc nhóm C phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời hạn.

Tác phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc thuộc nhóm D phải được in ấn, xuất bản trong vòng 2 năm tính đến hạn nộp hồ sơ.

Hồ sơ dự giải gồm bản cứng và đường dẫn đăng ký trực tuyến. Với các thể loại kiến trúc công trình, nội - ngoại thất và quy hoạch, hồ sơ khổ A3 ngang gồm phần thuyết minh và các bản vẽ theo quy định.

Hồ sơ phải bảo đảm yêu cầu khuyết danh, chỉ ghi tên tác phẩm, không ghi tên hoặc hình ảnh tác giả, tập thể tác giả trong phần thuyết minh và bản vẽ.

Các tác giả thực hiện đăng ký trực tuyến, gửi tệp hồ sơ và bản vẽ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Đối với thể loại nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc, hồ sơ gồm ấn phẩm dự thi, bản đăng ký tham dự và các tài liệu liên quan theo quy định.

Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi là ngày 15/12/2026. Hồ sơ bản cứng gửi về Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, địa chỉ 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức. Đây là Giải thưởng chính thống cao nhất, có uy tín lâu đời nhất về kiến trúc tại Việt Nam và được Nhà nước Việt Nam công nhận là cơ sở để xét tặng các Giải thưởng Quốc gia cao quý khác bao gồm: Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, Giải thưởng Hồ Chí Minh cũng như các Giải thưởng quốc tế về thành tựu kiến trúc… Tác giả đoạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia sẽ được miễn điều kiện phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) khi gia hạn Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.