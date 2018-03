Giải thưởng 'khủng' 1 tỷ đồng của Maritime Bank về tay ai?

Tài khoản mới mở vào đầu tháng 2/2018 và cũng chỉ mới thực hiện một số giao dịch thế nhưng Thần Tài sung túc đã mỉm cười với vị khách cực kỳ may mắn Đồng Thế Quân (Hà Nội). Ông là người may mắn nhất trong những khách hàng may mắn của Maritime Bank khi trúng giải thưởng khủng lên đến 1 tỷ đồng.