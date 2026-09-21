Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026 mở rộng kết nối nguồn lực

Khởi động Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên, do Báo Nhân Dân chủ trì, Công ty cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize 2026, cho biết sau ba mùa giải, điều được nhìn thấy rõ hơn là Việt Nam có nhiều người muốn làm điều tốt, cùng với các sáng kiến, tri thức và nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Những vấn đề xã hội thường có sự liên kết giữa nhiều lĩnh vực nên khó giải quyết bằng nỗ lực đơn lẻ.

“Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Các đại biểu chia sẻ về mô hình hợp lực được phát triển từ thực tiễn Dự án Một vòng tay ấm. ﻿Ảnh: THỦY NGUYÊN

Từ mùa giải năm nay, giải thưởng hướng tới kết nối nguồn lực, thúc đẩy hành động và tạo ra những tác động mới. Một dự án trọng điểm được công bố tại sự kiện là đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Giải thưởng nhằm kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức xã hội, trường học, viện nghiên cứu, cộng đồng cựu chiến binh, người Việt Nam ở nước ngoài và các lực lượng xã hội khác để đóng góp theo thế mạnh và nhu cầu thực tế.

Tại buổi lễ công bố, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho biết sau 90 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã thu thập hơn 13.000 mẫu hài cốt đủ điều kiện để phục vụ xác định danh tính bằng xét nghiệm ADN.

Trong gần 26.000 trường hợp mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại khu vực, còn khoảng 12.000 trường hợp chưa có đủ điều kiện hoặc mẫu để thực hiện việc xác định. Quá trình này cần thêm sự tham gia của cộng đồng, nhất là các giải pháp, thiết bị và công nghệ phù hợp.

Giải thưởng năm nay cũng bổ sung danh hiệu Trọn đời Cống hiến, hạng mục Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng. Cùng với đó, chương trình Đào tạo Thế hệ kiến tạo tác động hướng tới những người trẻ quan tâm đến các vấn đề của đất nước, có tri thức và năng lực biến ý tưởng thành hành động.

Từ định hướng này, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh bày tỏ, người trẻ có hoài bão, năng lực và tinh thần dấn thân, song cần được định hướng và tạo cơ hội để thử sức.

“Người trẻ rất cần sự định hướng và sự đồng hành. Để hỗ trợ thế hệ trẻ, cần sự chung tay của tất cả các tổ chức và cá nhân”, ông Đỗ Quang Vinh nhận xét và cho rằng, cơ quan quản lý có thể tạo cơ chế thuận lợi. Song song đó, doanh nghiệp tạo môi trường để người trẻ trải nghiệm, thử sức và “dám sai, dám trưởng thành”; các tổ chức xã hội kết nối họ với những dự án phù hợp. Khi những đóng góp tích cực được ghi nhận, người trẻ sẽ có thêm động lực để tiếp tục hành động vì cộng đồng.

Ngày 21-9, Cổng thông tin đề cử cộng đồng của Human Act Prize 2026 chính thức mở, tiếp nhận đề cử các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến tạo tác động tích cực cho xã hội. Cổng đề cử đóng ngày 15-11; vòng chấm sơ khảo diễn ra ngày 23-11, chung khảo ngày 2-12. Triển lãm các sáng kiến vì cộng đồng dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-12, trước lễ trao giải ngày 20-12.