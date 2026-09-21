Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026: Kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng.

Mùa giải năm nay đánh dấu một bước phát triển mới của giải thưởng: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026 phát biểu trong chương trình. Ảnh: BTC

BTC cho biết chọn chủ đề năm nay là "Hợp lực cộng đồng" với mong muốn kêu gọi các đơn vị cùng chung tay tham gia vào những dự án cụ thể. BTC tin tưởng rằng cách làm này sẽ giúp các hoạt động vì cộng đồng được lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng cho biết: "Đơn cử như một dự án mà cả nước đang hướng đến: Chương trình 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự án này có sự tham gia của rất nhiều bên liên quan - từ quân đội, công an, ngành y tế cho đến các cá nhân, tổ chức xã hội. Đây là một ví dụ rất cụ thể cho thấy: Nếu có sự hợp lực của cộng đồng, chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt được những kết quả mà bình thường có thể phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm cũng chưa giải quyết được như mong muốn."

Theo BTC, một trong những chương trình trọng điểm được Human Act công bố đồng hành trong năm 2026 là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ảnh: BTC

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) nói: "Trong những năm qua, chúng tôi đã phát hiện, tập hợp và tôn vinh hàng trăm dự án. Nếu có một bức tranh bao quát tổng thể mạng lưới này, chúng ta sẽ thấy dự án này mạnh về tiền, dự án kia mạnh về công nghệ, dự án này mạnh về tri thức, dự án kia mạnh về quản trị. Khi tập hợp tất cả nguồn lực lại với nhau, chúng ta tạo ra một nguồn lực khổng lồ để giải quyết bài toán lớn. Bây giờ là kỷ nguyên vươn mình của đất nước, nên chúng ta phải giải quyết các bài toán lớn - khi bài toán lớn được giải quyết thì bài toán nhỏ cũng tự khắc hoàn thành".

Ban Tổ chức trao Huy hiệu Hợp lực cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Human Act Prize. Anhr: BTC

Theo BTC, một trong những chương trình trọng điểm được Human Act công bố đồng hành trong năm 2026 là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" – chương trình cấp quốc gia được triển khai nhằm đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong khuôn khổ lễ Công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, BTC còn giới thiệu Human Act Now, với định hướng dài hạn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và mở cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán thực tế của cộng đồng và đất nước.

Trong khuôn khổ lễ Công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, BTC còn giới thiệu Human Act Now, với định hướng dài hạn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và mở cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán thực tế của cộng đồng và đất nước. Ảnh: BTC

Ông Bùi Ngọc Hải chia sẻ, "hướng đi quan trọng là kết nối, quy tụ và phát hiện những bạn trẻ có khả năng tạo tác động tích cực cho xã hội. Chúng tôi khởi động các tuyến school tour và uni-tour đưa các diễn giả nổi tiếng, những người thành công trong kinh doanh, chính trường hay các lĩnh vực khác đến truyền cảm hứng, kỹ năng và nghệ thuật quản trị cho thế hệ học sinh, sinh viên - những tinh hoa và tương lai gần của đất nước. Ở chiều ngược lại, chúng tôi tổ chức các chuyến "company tour", đưa học sinh, sinh viên đến tham quan các tập đoàn, doanh nghiệp thành công để hai thế hệ có thể kế thừa và trao truyền những giá trị tuyệt vời cho nhau. Đó là mục tiêu rất quan trọng của Human Act Now".

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) chia sẻ tại lễ công bố. Ảnh: BTC

Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Thành viên tham gia vào Human Act Now chia sẻ: "Thế hệ trẻ là thế hệ kế cận, tiếp nối và phát huy tất cả những giá trị mà thế hệ trước đã để lại. Chính vì vậy, họ là nguồn lực rất quan trọng đối với xã hội. Đầu tư cho thế hệ trẻ chính là giúp đất nước có nguồn lực vững chắc để phát triển trong tương lai. Bản thân tôi và doanh nghiệp của tôi rất mong muốn hỗ trợ thế hệ trẻ tiếp cận với một hệ sinh thái, đóng vai trò như một "bệ đỡ" giúp các bạn phát triển tốt hơn. Hệ sinh thái đó bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, các tổ chức xã hội... Sự đồng hành này sẽ lan tỏa những điều tích cực, giúp các bạn trẻ tự tin hơn, tận dụng tốt các nguồn lực để tạo nên những thành quả thiết thực trong tương lai".

Theo BTC, không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng hay đào tạo, Human Act Now hướng tới góp phần kiến tạo một thế hệ người trẻ có thiện tâm, khát vọng, bản lĩnh và năng lực góp sức xây dựng đất nước.