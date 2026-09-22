Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ: Nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp

Đây là nhấn mạnh của bà Mạc Thu Phượng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) tại Tọa đàm “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Tạo động lực để doanh nghiệp bứt phá” do Báo Công Thương tổ chức ngày 22/9.

Tọa đàm “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Tạo động lực để doanh nghiệp bứt phá”.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả

- Xin bà cho biết những điểm đổi mới đáng chú ý nhất trong tư duy và tổ chức công tác thi đua, khen thưởng của ngành Công Thương hiện nay?

Bà Mạc Thu Phượng: Điểm đổi mới đáng chú ý nhất trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Công Thương hiện nay chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “khen thưởng theo niên hạn, định kỳ” sang “khen thưởng thực chất, gắn chặt với hiệu quả hành động và phân cấp toàn diện”.

Theo đó, sự đổi mới này được thể hiện rõ qua ba bước ngoặt lớn, cụ thể:

Thứ nhất, là thực chất hóa các tiêu chuẩn đánh giá: Toàn ngành kiên quyết xóa bỏ tư duy lối mòn khen thưởng theo kiểu "đến hẹn lại lên" hay đánh giá chỉ tiêu một cách máy móc. Hiện nay, thành tích không nằm trên giấy tờ mà được đo lường bằng kết quả đầu ra cụ thể - đó là những đóng góp thực tế vào kim ngạch xuất nhập khẩu, hiệu quả quản lý thị trường hay sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp.

Thứ hai, là phân cấp triệt để gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ngành Công Thương mạnh dạn giao quyền hạn đánh giá về cho cơ sở để đảm bảo tính kịp thời, sâu sát. Đi đôi với quyền lực là trách nhiệm: thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 'khai vọt' hay “thổi phồng” thành tích.

Thứ ba, là hướng mạnh về cơ sở và tuyến đầu. Trọng tâm khen thưởng hiện nay đã dịch chuyển rõ rệt, ưu tiên cho người lao động trực tiếp như công nhân nhà máy, kỹ sư vận hành, hay các kiểm soát viên thị trường tại vùng sâu, vùng xa, thay vì tập trung vào khối quản lý như trước.

Có thể nói, thi đua, khen thưởng hiện nay không còn là một thủ tục hành chính rập khuôn, mà đã thực sự trở thành đòn bẩy tinh thần và kinh tế, qua đó giúp khơi thông năng lực sáng tạo cho toàn ngành Công Thương.

Bà Mạc Thu Phượng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương).

- Thưa bà, sau 10 năm gián đoạn, việc Bộ Công Thương tái khởi động và mở rộng Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 mang ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Bà Mạc Thu Phượng: Việc tái khởi động giải thưởng sau một thập kỷ vắng bóng mang ý nghĩa chiến lược rất lớn đối với ngành Công Thương.

Trước hết, giải thưởng đã bao quát toàn bộ chuỗi giá trị cốt lõi của nền kinh tế khi mở rộng phạm vi sang cả lĩnh vực công nghiệp, bên cạnh thương mại và dịch vụ. Điều này thể hiện sự đồng hành nhạy bén, kịp thời của Bộ Công Thương trước các xu thế thời đại như kinh tế tuần hoàn và bộ tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Đặc biệt, đây là sân chơi bình đẳng, kết nối nội lực giữa doanh nghiệp trong nước và khối FDI khi đặt cả hai khối vào một hệ thống xét thưởng duy nhất. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị: doanh nghiệp nội có cơ hội học hỏi tiêu chuẩn quản trị toàn cầu, còn khối FDI được ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thiết thực tại Việt Nam.

Với bộ tiêu chí hướng đến tính thực chất, giải thưởng này sẽ là tấm 'hộ chiếu uy tín' nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền kinh tế tự cường, sáng tạo và hội nhập bền vững.

Đoàn công tác Báo Công Thương tham quan nhà máy sản xuất, thẩm định hồ sơ tham gia Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Việt Nam năm 2026 tại Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ.

Biến doanh nghiệp được tôn vinh thành 'hạt nhân kết nối'

- Với ý nghĩa đó, sau khi những doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh, theo bà, cần làm gì để các doanh nghiệp này thực sự trở thành những điển hình có sức lan tỏa, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp ngành Công Thương?

Bà Mạc Thu Phượng: Tôn vinh mới chỉ là điểm khởi đầu, giá trị thực tiễn của một điển hình tiên tiến nằm ở khả năng lan tỏa và nhân rộng. Để làm được điều này, ngành Công Thương đang tập trung vào các giải pháp:

Một là, 'mô hình hóa' các bài học thành công. Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu doanh nghiệp đạt danh hiệu, mà phải làm rõ phương pháp luận, giải pháp công nghệ và tối ưu chi phí của họ. Từ đó, tạo ra những cẩm nang thực hành trực quan để các doanh nghiệp khác có thể học tập và áp dụng ngay vào mô hình của mình.

Hai là, biến doanh nghiệp được tôn vinh thành 'hạt nhân kết nối'. Theo đó, cần định hướng xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp điển hình, khuyến khích họ chủ động chia sẻ kinh nghiệm và dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp cùng ngành trong các làn sóng mới như chuyển đổi số hay chuyển đổi xanh.

Ba là, công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào việc kết nối đúng địa chỉ và đo lường hiệu quả thực tế. Các giải pháp chuyển đổi số hay tiết kiệm năng lượng thành công sẽ được chuyển giao trực tiếp đến các hiệp hội ngành hàng, các khu công nghiệp đang gặp vướng mắc để hỗ trợ kịp thời. Sau đó, cơ quan quản lý sẽ đánh giá định kỳ để xem có bao nhiêu doanh nghiệp đã nhân rộng mô hình thành công.

Mục tiêu cuối cùng của ngành Công Thương là biến phong trào thi đua, khen thưởng thành một 'hiệu ứng cộng hưởng', tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn thể cộng đồng doanh nghiệp cùng nâng tầm và phát triển bền vững.

Xin cảm ơn bà!

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Việt Nam năm 2026 tổ chức, xét chọn, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế là công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Sau 4 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải thưởng đã tiếp nhận được hơn 400 hồ sơ tham gia. Hiện, Tổ thư ký giải thưởng đang thực hiện sơ loại và thẩm định xét duyệt. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong quý IV/2026.