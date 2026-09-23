Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ: Tạo động lực nâng tầm doanh nghiệp Việt

Hưởng ứng Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Công Thương đã khởi động lại Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam sau 10 năm gián đoạn, nhằm kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thước đo năng lực, uy tín của doanh nghiệp

- Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về việc Bộ Công Thương khởi động lại Giải thưởng Thương mại, Dịch vụ Việt Nam sau 10 năm và mở rộng thành Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam?

Ông Hoàng Quang Phòng: Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ban hành vào năm 2014 nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh hình thức và chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng và Thông tư số 16/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, tôi đánh giá cao việc Bộ Công Thương khởi động lại Giải thưởng Thương mại, Dịch vụ Việt Nam sau 10 năm và đổi tên thành Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam. Điều này đánh dấu sự đổi mới toàn diện trong công tác thi đua, khen thưởng, qua đó giúp đánh giá đúng thực lực và năng lực của sản phẩm, dịch vụ cùng sự nỗ lực của người lao động trong doanh nghiệp.

Đây là sự khích lệ rất lớn khi các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp được xã hội, cơ quan quản lý và thị trường công nhận. Giải thưởng không chỉ đánh giá về sản phẩm mà còn là năng lực quản lý, đổi mới sáng tạo, khả năng tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

Việc tôn vinh và khen thưởng được thực hiện một cách toàn diện, công bằng sẽ giúp những sản phẩm được vinh danh có thêm sự ghi nhận trên thị trường, góp phần xây dựng nền sản xuất, xuất khẩu uy tín.

Điều này rất quan trọng để duy trì sức cạnh tranh của nền sản xuất trong nước, đồng thời bảo vệ thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó cho thấy con người và sản phẩm Việt Nam có đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam chú trọng tiêu chí đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa và nghiên cứu phát triển tại doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí hướng tới năng lực phát triển bền vững

- Một điểm đáng chú ý của Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm nay là doanh nghiệp được đánh giá trên nhiều tiêu chí, từ hiệu quả kinh doanh, chất lượng sản phẩm đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Ông nhìn nhận thế nào về cách tiếp cận này?

Ông Hoàng Quang Phòng: Doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam phải có đầy đủ hồ sơ, chấp hành tốt pháp luật và hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Doanh nghiệp cần có doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính, bảo hiểm xã hội; bảo đảm việc làm, thu nhập và quyền lợi người lao động.

Giải thưởng đồng thời đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh và mức độ hài lòng của khách hàng. Các yếu tố về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa và đầu tư nghiên cứu và phát triển cũng được chú trọng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có định hướng phát triển bền vững, thực hành ESG, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt.

Theo tôi, đây là cách tiếp cận rất hiện đại và phù hợp với xu thế toàn cầu. Giải thưởng không chỉ tôn vinh sản phẩm mà còn tôn vinh con người, cốt cách Việt Nam và văn hóa kinh doanh của người Việt. Chúng ta có đủ năng lực, trí tuệ để hội nhập sâu rộng và tạo ra sản phẩm công nghiệp, thương mại, dịch vụ có tầm quốc tế.

Giải thưởng này sẽ giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Một số ngành của chúng ta đã trở thành đầu tàu trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Bộ Công Thương đã có sự chỉ đạo rất đúng đắn khi khởi động lại Giải thưởng sau 10 năm gián đoạn, khoảng thời gian đủ để doanh nghiệp Việt có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây chính là sân chơi để doanh nghiệp tự tin thể hiện năng lực và uy tín thương hiệu “Made in Vietnam”, được thế giới công nhận. Chúng ta cũng đánh giá nghiêm túc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội để tạo ra giá trị bền vững lâu dài.

Tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

- Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 là giải thưởng duy nhất của Bộ Công Thương có sự tham gia của cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo ông, sự tham gia này có ý nghĩa như thế nào đối với việc thúc đẩy kết nối giữa các khu vực doanh nghiệp?

Ông Hoàng Quang Phòng: Bộ Công Thương đã xây dựng các tiêu chí rất đầy đủ, thực tiễn cho Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026. Đặc biệt, đây là giải thưởng duy nhất của Bộ Công Thương có sự tham dự của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Điều này phù hợp trong bối cảnh Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng xác định, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc Giải thưởng tôn vinh cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy kết nối của doanh nghiệp FDI, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của những tập đoàn toàn cầu. Đặc biệt, dù là doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp trong nước, thì doanh nghiệp nào cũng muốn chứng minh năng lực. Việc được vinh danh tại một giải thưởng uy tín của Bộ Công Thương sẽ là động lực để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.

- Xin cảm ơn ông!

Doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam phải có đầy đủ hồ sơ, chấp hành tốt pháp luật và hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; có doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính, bảo hiểm xã hội và bảo đảm quyền lợi người lao động.Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 cũng đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín thương hiệu, khả năng cạnh tranh, mức độ hài lòng của khách hàng; đồng thời chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa và nghiên cứu phát triển. Doanh nghiệp tham gia giải thưởng cần có định hướng phát triển bền vững, thực hành ESG, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.