Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: Từ trải nghiệm công nghệ đến tôn vinh giá trị thực

UBND thành phố Hà Nội được trao giải ở hạng mục "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc"Ảnh: Chinhphu.vn/HM

Giải thưởng chuyển đổi số: Lan tỏa tương lai số

Ngày 14/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026) diễn ra tại Hà Nội, tôn vinh những thành tựu công nghệ số mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và nền kinh tế.

Sự kiện do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Năm nay, VDA 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá, Ban Tổ chức lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu. Các hạng mục trải rộng từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc đến sản phẩm công nghệ, giải pháp vì cộng đồng và cá nhân tiêu biểu.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, giải thưởng năm nay đổi mới quy chế và tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế. Các chỉ số được xem xét gồm năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, số lượng người dùng và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

Theo TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, việc đánh giá dựa trên dữ liệu cụ thể giúp nhận diện những giải pháp thực sự tạo giá trị và có sức lan tỏa.

Bên cạnh lễ vinh danh, khách mời còn được trải nghiệm robot AI, thiết bị thông minh và không gian camera 360 độ. Qua đó, VDA 2026 tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích ứng dụng công nghệ hiệu quả, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu và tạo giá trị bền vững.

Các sản phẩm, giải pháp được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2026 - Ảnh: Chinhphu.vn/HM

Tôn vinh giá trị thực

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026), UBND thành phố Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” nhờ triển khai hệ sinh thái số quy mô lớn, thúc đẩy tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Nổi bật là ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi, cung cấp các tiện ích đô thị trên điện thoại, cùng nền tảng không gian làm việc số hợp nhất HanoiWork được triển khai tại 180 đơn vị với 84.000 tài khoản. Nhờ ứng dụng công nghệ, thời gian chờ tại một số thủ tục giảm từ 1–2 giờ xuống còn 15 phút.

Ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”, Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX (DigiX Academy) được vinh danh với DAI Academy - Nền tảng Đánh giá và phát triển năng lực số toàn diện.

Không chỉ quản lý việc học, DAI Academy tích hợp toàn bộ quy trình từ đánh giá năng lực, xác định khoảng trống kỹ năng, xây dựng lộ trình học tập đến đào tạo, kiểm tra và hình thành hồ sơ năng lực số. Giải pháp hướng tới phục vụ riêng các cơ quan, tổ chức, địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo cho người lao động, doanh nghiệp, học sinh và sinh viên.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, VDA đã tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua 9 mùa giải, chương trình góp phần lan tỏa các mô hình chuyển đổi số thiết thực, khẳng định vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.