Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội tôn vinh nhà thơ Bằng Việt

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hoá, Trưởng Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục là nơi tôn vinh những trái tim, khối óc và bàn tay đã, đang và sẽ cống hiến cho Thủ đô, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một thành phố thịnh vượng, hài hòa, văn hiến và bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Ở mùa giải năm nay, nhiều đề cử và giải thưởng được nhìn nhận trong mối liên hệ trực tiếp với những vấn đề đang đặt ra trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy thông tuyến hệ thống đường vành đai; Tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ; Xây dựng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1...

Sự hiện diện của những đề cử này cho thấy “Vì tình yêu Hà Nội” ngày càng được nhìn nhận ở một biên độ rộng hơn. Đó là khi tình yêu Hà Nội không chỉ là gìn giữ ký ức, di sản hay sáng tạo những tác phẩm về thành phố, mà còn là góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra và kiến tạo một Thủ đô đáng sống hơn trong tương lai. Đó cũng chính là những gì chúng ta thấy trong Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến và Bản sắc.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao Giải thưởng Lớn tặng nhà thơ Bằng Việt.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026 là một mùa giải bội thu. Từ 11 đề cử chính thức, Hội đồng Giám khảo đã quyết định trao 6 giải thưởng và 1 Tặng thưởng.

Ban tổ chức cho biết, việc có thêm Tặng thưởng bên cạnh các giải chính thức cho thấy Hội đồng Giám khảo muốn ghi nhận rộng hơn những giá trị nổi bật trong một mùa giải có nhiều đề cử chất lượng. Qua đó, diện mạo của Giải thưởng năm nay không chỉ phong phú về số lượng tác phẩm, ý tưởng, việc làm được vinh danh, mà còn đa dạng trong cách biểu hiện tình yêu Hà Nội trong đời sống đương đại.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi trao Giải Việc làm cho đại diện Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025

Ban Tổ chức trao Giải Việc làm tặng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận một hành trình trọn đời gắn bó, sáng tạo và phụng sự “thành phố của đời mình”.

Nhà thơ Bằng Việt thuộc một thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động trong suốt cuộc đời và sự nghiệp: sáng tác văn học; nghiên cứu, khảo cứu về văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội; công tác quản lý nhà nước; công tác hội và tổ chức đời sống văn học nghệ thuật.

Ban Tổ chức trao Giải Tác phẩm cho ê kíp sáng tạo vở Cải lương “Người con gái Hà Thành”.

Trong sáng tác, Hà Nội là một miền cảm xúc bền bỉ trong thơ Bằng Việt, với khoảng 30 bài thơ riêng về thành phố mà ông từng dự định tập hợp thành một tập riêng, trong đó nhiều thi phẩm để lại dấu ấn như Trở lại trái tim mình (1967); Đất này, Thăng Long - Hà Nội (1973); Trò chuyện với Thành phố của đời mình (1974)...

Ở lĩnh vực nghiên cứu, những công trình như Kẻ sĩ Thăng Long, Kinh đô Rồng, cùng các tuyển tập về văn chương, văn hóa Thăng Long - Hà Nội cho thấy một hướng tiếp cận sâu sắc của ông đối với thành phố, đó là tìm về những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và con người để góp phần nhận diện chiều sâu của Hà Nội.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nhận tặng thưởng với vở kịch "Quân khu Nam Đồng".

Bên cạnh sáng tác và nghiên cứu, Bằng Việt còn có nhiều năm tham gia công tác tổ chức, quản lý văn học nghệ thuật và hoạt động quản lý nhà nước của Thủ đô. Trên các cương vị khác nhau, ông để lại dấu ấn qua nhiều đề xuất, sáng kiến và công việc cụ thể, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật Hà Nội.

Sau những Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, nhà văn Tô Hoài, nhạc sĩ Phú Quang, Hồng Đăng, Trần Tiến… sự hiện diện của Bằng Việt trong “bảng vàng” Giải thưởng Lớn tiếp tục nối dài một mạch tôn vinh dành cho những con người có cống hiến suốt đời cho Hà Nội bằng các tác phẩm, ý tưởng, việc làm xuất sắc, bằng sự gắn bó máu thịt với Hà Nội trong cả cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Giải Ý tưởng thuộc về Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường

Ngoài Giải thưởng Lớn dành tặng nhà thơ Bằng Việt, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 còn trao các giải thưởng, tặng thưởng sau: Hạng mục Giải Tác phẩm bao gồm: 2 giải: Loạt tranh sơn mài cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương; Vở cải lương “Người con gái Hà Thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội (kịch bản của Nguyễn Toàn Thắng; đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên). 1 tặng thưởng: Vở kịch “Quân khu Nam Đồng” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (kịch bản của Phạm Ngọc Tiến chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Bình Ca; đạo diễn, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến). Hạng mục Giải Việc làm có 2 giải, bao gồm: - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức. - Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện. Hạng mục Giải Ý tưởng có 1 giải: Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường.