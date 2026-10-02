Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội: 18 cá nhân được vinh danh với Giải thưởng Lớn

Ngày 2.10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc, Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 485 năm Ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung - người có những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc và Triều Mạc.