Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội: 18 cá nhân được vinh danh với Giải thưởng Lớn
Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026, do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN) tổ chức đã diễn ra chiều 2/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Giải thưởng Lớn - hạng mục quan trọng nhất - được trao cho nhà thơ Bằng Việt. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải Tác phẩm, 2 giải Việc làm, 1 giải Ý tưởng và 1 Tặng thưởng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-thuong-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-18-ca-nhan-duoc-vinh-danh-voi-giai-thuong-lon-post1390939.html