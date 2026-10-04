Giải thưởng Bùi Xuân Phái tiếp thêm dấu ấn cho Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Bày tỏ vinh dự, xúc động khi đón nhận giải thưởng, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội cho biết, Lễ hội được triển khai từ ý tưởng, sáng kiến được nhà báo, họa sĩ Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện khát vọng của những người yêu văn hóa, tâm huyết với nghệ thuật, mong muốn Việt Nam có sự hiện diện xứng đáng trên bản đồ văn hóa, nghệ thuật thế giới.

Với mục tiêu tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025, quy tụ 48 quốc gia với nhiều hoạt động về nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống, điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 ở hạng mục Việc làm

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, việc Lễ hội lần thứ nhất được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai vừa khai mạc. Nếu mùa đầu tiên đặt nền móng cho một sự kiện văn hóa đối ngoại mới tại Thủ đô, thì mùa thứ hai tiếp tục mở rộng về quy mô, thời gian, không gian và thành phần tham gia.

Từ mùa lễ hội được vinh danh đến hành trình kết nối mới

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 01 đến 04/10/2026 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai". Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Chương trình nghệ thuật "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai" tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm nay, Lễ hội quy tụ 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim có sự tham gia của 20 quốc gia, không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống từ 15 quốc gia cùng 19 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Không chỉ tăng về quy mô, Lễ hội còn mở rộng cách thức để công chúng tiếp cận và trải nghiệm các nền văn hóa. Từ Hoàng thành Thăng Long, các hoạt động được kết nối tới không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và một số địa điểm khác của Hà Nội.

Trong bốn ngày, các hoạt động từ trình diễn nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa tạo nên những điểm gặp gỡ trực tiếp giữa nghệ sĩ, các đoàn quốc tế và công chúng.

Không chỉ đưa văn hóa thế giới đến gần công chúng Việt Nam, Lễ hội đồng thời giới thiệu sự phong phú của văn hóa Việt Nam tới các đại biểu quốc tế. Trong chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các đại biểu có dịp tìm hiểu phong tục, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, sự hiện diện của mùa lễ hội thứ hai với quy mô lớn hơn, thời gian dài hơn và sự tham gia của các quốc gia, tổ chức quốc tế đến từ năm châu lục tiếp tục lan tỏa thông điệp về sức mạnh của văn hóa, nghệ thuật trong kết nối và sẻ chia, vượt qua những khác biệt, hướng tới hòa bình và tôn vinh sự đa dạng văn hóa.

Bà Nguyễn Phương Hòa bày tỏ mong muốn cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thương hiệu văn hóa, nghệ thuật cho Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành nơi hội tụ của các nền văn hóa, cùng hướng tới tương lai và sự phát triển bền vững. "Xin được dành tặng Giải thưởng này cho tất cả những người yêu văn hóa, yêu Hà Nội. Chính quý vị và sự tham gia của quý vị đã làm nên thành công của Lễ hội Văn hóa Thế giới", bà Nguyễn Phương Hòa chia sẻ.

Đoàn vũ công dân gian Mexico tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: ĐSQ Mexico tại VN

Từ một sáng kiến được hiện thực hóa vào năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đang từng bước tạo dựng một điểm hẹn để Hà Nội vừa giới thiệu những giá trị văn hóa của mình, vừa mở rộng không gian gặp gỡ với các nền văn hóa trên thế giới. Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội dành cho mùa lễ hội đầu tiên vì thế không chỉ là sự ghi nhận đối với một "việc làm" đã được thực hiện, mà còn tiếp thêm dấu ấn cho hành trình đang được nối dài.