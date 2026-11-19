Quan sát các phòng thi từ số 12 đến 17 tại trường Trung học Jamsil vào sáng hôm đó, có thể thấy không một thí sinh nào mặc trang phục có cúc. Hầu hết các em đều mặc áo nỉ, áo hoodie hoặc áo khoác nỉ có khóa kéo, với tông màu đen hoặc xám. Một số em thậm chí còn mặc áo phông cộc tay. Khi được giám thị yêu cầu xắn tay áo, các thí sinh lần lượt giơ từng cánh tay lên để lộ phần cổ tay. Những em đeo kính cũng tháo kính ra và đặt lên mặt bàn.

Vào ngày 19/11, ngày diễn ra kỳ thi CSAT năm 2027, một giám thị hành lang sử dụng thiết bị quét cầm tay để kiểm tra một thí sinh đang trên đường đến nhà vệ sinh, tại điểm thi đặt tại trường Trung học Dongwon, thuộc quận Jangan-gu, thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi. (Nguồn: News1)

Các giám thị hướng dẫn rằng, những thí sinh mặc trang phục có cúc vẫn phải phối hợp với quy trình kiểm tra. Ngoài ra, thí sinh cũng được giải thích rằng nếu miếng dán đặt trên cúc bị rơi ra, thí sinh có trách nhiệm dán lại vào vị trí cũ.

Các cảnh báo nghiêm ngặt về việc mang theo thiết bị điện tử cũng được nhắc lại. Một giám thị nhấn mạnh rằng, tất cả điện thoại di động phải được nộp lại trước khi bắt đầu phiên thi đầu tiên, đồng thời khẳng định: "Mọi chiếc điện thoại đều phải được nộp, ngay cả khi đã tắt nguồn". Các thí sinh còn được cảnh báo rằng, chỉ cần tiếng rung của điện thoại phát ra từ trong túi cũng có thể bị coi là hành vi gian lận. Sau khi nghe hướng dẫn, các thí sinh đã nộp điện thoại di động và để túi xách của mình ở hành lang. Họ cũng được thông báo rằng, các vật dụng như kẹo hay chai nước sẽ không được phép đặt trên bàn trong suốt quá trình làm bài thi.

Heo Seong Chan, một học sinh cuối cấp trung học phổ thông, chia sẻ: "Tôi muốn hoàn thành kỳ thi mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào và để đảm bảo rằng mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp xứng đáng. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình". Một thí sinh khác, tham gia kỳ thi CSAT lần thứ ba, bày tỏ mong muốn: "Lần này, tôi hy vọng có thể làm bài với một tâm thế bình tĩnh và thoải mái". Một thí sinh khác đang thi lại đã bước qua cổng trường với vẻ điềm tĩnh, cho biết: "Tôi chỉ cần làm bài thật tốt thôi. Tôi không cảm thấy quá lo lắng".

Vào sáng ngày 19/11, ngày diễn ra kỳ thi CSAT năm 2027, một thí sinh đặt kính mắt và các thiết bị điện tử lên bàn tại trường Trung học Nữ sinh Yeouido, quận Yeongdeungpo, Seoul.

Bên ngoài cổng trường, các bậc phụ huynh cùng cầu nguyện cho con em mình. Cô Kim Min-jung, khoác trên mình chiếc áo phao dài màu đen và tay lần tràng hạt Phật giáo, nhắc đến những tranh cãi gần đây về việc gian lận thi cử nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), rồi chia sẻ: "Thật may là con trai tôi không đeo kính". Cô nói thêm: "Tôi từng đắn đo có nên mua quần áo mới cho con vào ngày quan trọng này không, nhưng cuối cùng, tôi quyết định để con mặc chiếc áo nỉ đồng phục của trường". Với cô Kim, điểm số cao không phải là điều duy nhất cô mong đợi. Cô mỉm cười bày tỏ: "Tôi chỉ mong con hoàn thành kỳ thi một cách suôn sẻ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hy vọng con sẽ tận hưởng một mùa Xuân tươi đẹp và có những buổi hẹn hò thật vui vẻ".

Vào lúc 8h30 sáng (giờ Hàn Quốc), khi cánh cổng chính của trường Trung học Jamsil khép lại, âm thanh báo động từ một tin nhắn khẩn cấp vang lên khắp khu vực. Các bậc phụ huynh, trong những chiếc áo phao dày cộm và quàng khăn kín mít, vẫn không nỡ rời đi, dù con cái họ đã khuất bóng sau cánh cổng trường. Cô Kim cũng vậy, cô vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng đang đóng kín, đôi tay nhịp nhàng lần từng hạt tràng.