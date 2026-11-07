GIải thích kết phim Godzilla Minus Zero: Con người có chiến thắng quái vật?

Tóm tắt chung: Đứng đầu phòng vé: Godzilla Minus Zero vươn lên hạng 1 phòng vé Việt ngay ngày đầu ra rạp. Cái kết cảm xúc: Godzilla đánh bại Ghidorah, còn gia đình chàng phi công Koichi Shikishima cao chạy xa bay để trốn sự truy đuổi và tìm kiếm nơi bình yên hơn. Tiềm năng phần 3: Sự xuất hiện của Ghidorah gợi ý cho nhiều nhân vật quái thú khác có thể xuất hiện trong tương lai thương hiệu.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, phim Godzilla Minus Zero (hay Godzilla Trừ Không) đã nhanh chóng chiếm vị trí thứ nhất trên bảng doanh thu ngày. Phần tiếp theo trong câu chuyện về quái thú khổng lồ từ Nhật Bản nhận về nhiều đánh giá tích cực, tiếp nối đỉnh cao dự án đầu tiên Godzilla Zero từng thắng giải Oscar ở hạng mục Kỹ xảo xuất sắc nhất. Vậy trong phần 2 này, câu chuyện về Godzilla có cái kết ra sao?

Giải thích kết phim Godzilla Minus Zero

Trong lần trở lại này, Godzilla Minus Zero đưa người xem gặp gỡ kẻ thù nổi tiếng của Godzilla - rồng 3 đầu Ghidorah. Con quái thú mới này đã "càn quét" Nhật Bản, khiến cuộc sống hàng chục nghìn người khốn đốn. Để tiêu diệt Ghidorah, Noda - Cục trưởng Cục phản hồi thiên tai diện rộng - triển khai nhiều kế sách, trong đó có việc gọi Godzilla trở lại từ lòng đại dương.

Ghidorah xuất hiện.

Trong các kế hoạch của mình, Noda có sự đồng hành của tiến sĩ Murakami và nam chính - phi công cảm tử tài năng Koichi Shikishima. Sau cùng, Godzilla thành công xuất hiện và có cuộc chiến nảy lửa với Ghidorah tại thành phố hoang tàn Ginza. Không may, trong quá trình hỗ trợ tác chiến, Noda đã hi sinh. Sau một lần bị đánh bại, Godzilla đã tỉnh dậy mà thành công tiêu diệt Ghidorah bằng tia phóng xạ của mình. Con quái vật nổi tiếng cuối cùng trở lại biển cả và biến mất.

Noda hi sinh.

Về phía Koichi, anh và vợ Noriko có ý định tẩu thoát sau khi nhận ra kế hoạch của ông Murakami là lợi dụng Godzilla để trả thù những kẻ gây ra chiến tranh, gián tiếp khiến gia đình ông mất mạng. Thế nhưng về sau, Murakami quyết định từ bỏ trả thù, tiêu hủy hết công trình nghiên cứu thiết bị dẫn dụ Godzilla của mình. Trở về nhà để đón con gái Akiko, Noriko và Koichi quyết định bỏ trốn, hy vọng tìm thấy cuộc sống bình yên xa Godzilla ở một nơi nào đó.

Gia đình Shikishima bỏ trốn thật xa.

Tương lai thế nào cho phần 3?

Nhiều khả năng, phim vẫn còn một phần nữa trong tương lai gần. Với thành công bùng nổ về doanh thu tại thị trường nội địa (gần 1 tỷ yên trong ngày đầu ra mắt), Godzilla Minus Zero cho thấy tiềm năng các quái thú khác sẽ xuất hiện. Không ít cái tên như Rodan, Mothra, Gamera, và nhất là Kong vẫn có thể ra mắt, mang đến những cuộc chiến đặc sắc khác.

Ngoài ra, số phận của nhà Shikishima vẫn còn bỏ ngỏ. Hành trình của chàng phi công vẫn còn nhiều thứ để khai thác, nhất là khi Noriko được xác nhận có sự kết nối với Godzilla thông qua gai phóng xạ mà cô có được sau vụ tấn công Ginza. Sau sự ra đi của Noda, chắc chắn hành trình đấu tranh trước sự nổi giận và xâm lăng của quái thú sẽ không dừng lại, mang đến nhiều khoảnh khắc bùng nổ màn ảnh hơn nữa.