Giải thích câu hỏi mật mã ở Chung kết Olympia mà Anh Đức chỉ cần 9,22 giây

Trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, có một câu hỏi yêu cầu thí sinh dựa vào hình vẽ với nhiều ô màu để tìm mật mã gồm 10 ký tự, kèm lưu ý sử dụng kiểu gõ Telex.

Anh Đức trả lời đúng trong 9,22 giây, nhanh hơn đáng kể so với Gia Bảo (16,79 giây) và Quang Minh (28,75 giây).

Sau đó, Anh Đức giải thích sơ qua cách mình giải mật mã, nhưng nhiều khán giả nghe xong phần giải thích cũng vẫn… ngơ ngác chưa hiểu.

Câu hỏi mật mã mà nhiều khán giả thấy khó (Ảnh chụp màn hình VTV).

Vậy làm thế nào để tìm ra mật mã từ những ô màu?

Đường viền chọn vùng, màu nền chọn ký tự

Hình vẽ gồm nhiều ô màu khiến khán giả cho rằng chỉ dựa vào màu sắc là giải được, nhưng không phải.

Bảng gồm 36 ô chứa chữ cái hoặc chữ số này còn có 2 đường đỏ dọc và một đường đỏ ngang chia bảng thành 6 vùng. Mỗi vùng có 6 ô mang 6 màu khác nhau.

Mấu chốt ở đây là mỗi vùng có cách bố trí đường đỏ riêng. Chẳng hạn, vùng trên cùng bên trái có đường đỏ bên phải và phía dưới; vùng dưới cùng bên trái có đường đỏ phía trên và bên phải. Ở đây chỉ tính đường đậm màu đỏ, không tính viền ngoài của bảng.

Bây giờ, xét ô đầu tiên trong dãy mật mã phía dưới: Nền xanh lá, viền đỏ phía trên và bên phải. Với viền kiểu này thì nó tương ứng với vùng dưới bên trái của bảng. Trong vùng ấy, ô xanh lá chứa số 5.

Ô thứ hai (trong dãy mật mã) có nền cam nhạt, viền đỏ bên phải và phía dưới, nên cần tìm ở vùng trên bên trái của bảng. Ô cam nhạt tại vùng này chứa số 0. Ô thứ ba (trong dãy mật mã) giống hệt ô thứ hai, nên cũng là 0.

Cách giải những ô tiếp theo trong dãy mật mã cũng tương tự.

Quy tắc cần nhớ ở đây là: Đối chiếu những đường viền đỏ để chọn vùng, rồi tìm ô cùng màu trong vùng ấy để lấy ký tự.

Anh Đức giải mật mã nhanh hơn hẳn các thí sinh khác (Ảnh chụp màn hình VTV).

Vì sao 13 ô màu lại cho đáp án chỉ có 10 ký tự?

Làm tương tự, 5 ô tiếp theo trong dãy mật mã là NGAFY, 5 ô cuối là DDEEM. Lúc này, lưu ý về Telex mới phát huy tác dụng, tạo ra từ NGÀY ĐÊM.

Ghép lại, đáp án là 500 ngày đêm. Nhưng thực tế, Anh Đức nói, chỉ giải 3 ô đầu (500) là bạn đã đoán được luôn cả mật mã rồi nên mới nhanh như vậy.