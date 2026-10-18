Giải thích 6 chế độ của sử dụng iPhone Duo

Nếu trước đây người dùng chỉ quen dùng iPhone, iPhone Duo chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thông thường, điện thoại chỉ có một màn hình và người dùng thường chỉ sử dụng theo hai kiểu: dọc (portrait) hoặc ngang (landscape). Với các smartphone màn hình gập, mọi thứ trở nên linh hoạt và phức tạp hơn một chút.

Ảnh minh họa.

iPhone Duo không chỉ sở hữu hai màn hình riêng biệt mà còn có khả năng nhận diện vị trí của bản lề — xác định xem màn hình gập đang mở hoàn toàn hay chỉ mở một phần. Điều này mở ra nhiều cách sử dụng khác nhau tùy thuộc vào trạng thái cụ thể của bản lề. Đây thực chất lại là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của iPhone Duo.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về các chế độ khác nhau trên iPhone Duo và cách "Trạng thái bản lề" (Hinge State) đóng vai trò quyết định.

Trạng thái bản lề (Hinge State) là gì?

Yếu tố cốt lõi tạo nên các chế độ khác nhau trên iPhone Duo chính là "Trạng thái bản lề" — cụ thể hơn là góc mở của bản lề điện thoại. Bằng cách xác định góc mở này, thiết bị có thể tự động điều chỉnh giao diện hiển thị trên màn hình để mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.

Nhờ vào "Trạng thái bản lề", iPhone Duo cung cấp 6 chế độ riêng biệt để bạn trải nghiệm.

Các chế độ sử dụng trên iPhone Duo như sau:

1. Chế độ đóng (Closed)

Đây là chế độ cơ bản nhất của iPhone Duo. Khi đó, bản lề được gập lại và màn hình duy nhất có thể sử dụng là màn hình phụ bên ngoài. Bạn sẽ thao tác trên màn hình 5,4 inch, bao gồm cả tính năng Dynamic Island và camera selfie dạng đục lỗ.

Ảnh minh họa.

Ở chế độ này, bạn có thể thực hiện các tác vụ nhanh trên iPhone Duo mà không cần đến màn hình lớn hơn, chẳng hạn như kiểm tra thông báo, gửi tin nhắn nhanh, thực hiện cuộc gọi hoặc sử dụng Apple Wallet.

2. Chế độ mở (Nằm ngang/Landscape)

Khi mở hoàn toàn iPhone Duo, thiết bị sẽ chuyển sang màn hình lớn 7,6 inch ở chế độ hiển thị nằm ngang (landscape). Với kích thước gần tương đương một chiếc máy tính bảng, màn hình này được thiết kế cho những lúc người dùng cần không gian hiển thị tối đa – ví dụ như xem phim, chương trình truyền hình, chơi game, vẽ hoặc chạy hai ứng dụng song song.

Ảnh minh họa.

Về cơ bản, đây là chế độ mặc định cho các nhu cầu giải trí và làm việc. Camera ẩn dưới màn hình ở góc trên bên phải giúp chế độ này trở nên lý tưởng cho các cuộc gọi FaceTime hoặc các cuộc gọi video khác, cho phép bạn quan sát rõ những người tham gia nhờ không gian hiển thị rộng rãi.

3. Chế độ mở (Dọc/Portrait)

Chế độ này không phụ thuộc vào trạng thái bản lề; khi xoay iPhone Duo sang hướng dọc (portrait), bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn đối với một số tác vụ và ứng dụng nhất định. Thao tác này không chỉ đưa thanh điều hướng xuống cạnh dưới của thiết bị mà tỷ lệ khung hình dọc còn giúp hiển thị nội dung đọc (như sách điện tử hoặc các bài viết trực tuyến) hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, chế độ này còn mang lại những lợi ích khác như giúp ghi chú dễ dàng hơn, giảm bớt thao tác cuộn trang khi duyệt web, đồng thời cho phép sắp xếp hai ứng dụng chồng lên nhau. Trong một số trường hợp, chế độ này sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu đa nhiệm. Các nội dung trên TikTok và những video định dạng dọc khác cũng sẽ hiển thị nhiều nội dung hơn, giúp nâng cao trải nghiệm xem.

4. Chế độ Sách (Gập một phần)

Ở chế độ này, chiếc iPhone Duo được mở gần như hoàn toàn nhưng chưa phẳng hẳn. Bản lề được đặt ở góc mở lớn hơn 90 độ, khiến thiết bị trông giống như một cuốn sách đang mở. Trong trạng thái này, iPhone Duo tự điều chỉnh để thích ứng với nếp gấp chạy dọc chính giữa màn hình bằng cách di chuyển các thành phần hiển thị ra xa khỏi vị trí đó.

Ảnh minh họa.

Về cơ bản, iPhone Duo đã tính trước tình trạng biến dạng có thể xảy ra quanh nếp gấp màn hình, từ đó thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo người dùng vẫn có thể nhìn thấy (và thao tác chạm) mọi nội dung một cách trọn vẹn.

Chế độ này rất phù hợp để đọc sách theo cách tự nhiên, mỗi trang sách hiển thị ở một bên màn hình. Chế độ này cũng hữu ích khi thực hiện đa nhiệm với Apple Pencil vì tạo ra một khoảng trống ở giữa để bạn cầm nắm thiết bị mà không cần phải với tay bao quát toàn bộ bề mặt khi máy đang mở rộng. Ngoài ra, chế độ này còn cho phép người dùng đặt iPhone Duo trên một bề mặt phẳng mà không cần đến giá đỡ, cho phép bật Chế độ chờ (StandBy Mode).

5. Chế độ đặt trên bàn (gập ở góc 90 độ)

Chế độ đặt trên bàn (Tabletop mode) cho phép người dùng đặt iPhone Duo ở tư thế giống như một chiếc máy tính xách tay, phần bản lề gập một góc khoảng 90 độ. Ở chế độ này, màn hình sẽ được chia đôi tại nếp gấp, tách biệt các phần khác nhau của ứng dụng để bạn dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, cách đặt này còn rất hữu ích khi người dùng cần một điểm tựa vững chắc cho điện thoại mà không cần dùng đến giá đỡ rời.

Ảnh minh họa.

Chế độ đặt trên bàn đặc biệt tiện lợi trong các tình huống như: thực hiện cuộc gọi video mà không cần cầm máy, chụp ảnh phơi sáng lâu hoặc chụp ảnh hẹn giờ, xem nội dung trực tuyến trong khi vẫn có thể theo dõi các thông tin như mô tả và phần bình luận.

6. Chế độ lều/đứng (Tent/Standing mode)

Ở chế độ này, iPhone Duo được gập thành hình chữ "V" và đặt trên một bề mặt phẳng, màn hình ngoài hướng ra phía trước – trông giống như một chiếc lều. Khi đó, màn hình bên trong sẽ tự động tắt, nhường quyền hiển thị cho màn hình bên ngoài.

Ảnh minh họa.

Chế độ này mang lại nhiều lợi ích, nhất là khả năng giữ điện thoại đứng vững mà không cần giá đỡ. Người dùng có thể sử dụng chế độ này để xem nội dung trên màn hình ngoài (giúp tiết kiệm pin hơn so với màn hình lớn bên trong) hoặc đặt máy ở chế độ StandBy để hiển thị nhanh thời gian cùng các tiện ích (widget) tương thích khác.

Hiện tại, iPhone Duo đã cho phép đặt trước tại Việt Nam với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.