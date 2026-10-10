Giải Thể thao giải trí đa môn Hà Nội mở rộng 2026 quy tụ hơn 600 vận động viên tham dự

Đây là sự kiện do Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức, cùng sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Lễ khai mạc Giải Thể thao giải trí đa môn Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra trang trọng và sôi nổi. Ảnh: Báo và Phát Thanh, Truyền hình Hà Nội.

Giải đấu là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), đồng thời hướng tới Đại hội Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội lần thứ II, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10, với sự tham gia của hơn 600 VĐV đến từ Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Lào Cai, Thanh Hóa cùng nhiều địa phương khác.

Một trong những nét nổi bật của giải năm nay là sự kết hợp giữa các môn thể thao đề cao sức mạnh, kỹ thuật với những loại hình thể thao giải trí hiện đại, mang tính ứng dụng và tương tác cao.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Chương trình thi đấu được xây dựng đa dạng, kết hợp các yếu tố về thể lực, kỹ thuật, sự khéo léo, khả năng kiểm soát cơ thể và tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu tham gia của nhiều nhóm tuổi.

Đây là dịp để các VĐV giao lưu, tranh tài và góp phần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể thao, mở rộng các hình thức tập luyện phù hợp với nhu cầu của người dân.

Các vận động viên nhí tham gia thi đấu môn Recsport Kids. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở hơn 80 bộ huy chương thuộc 8 nhóm môn, bao gồm Recsports, Gym Kids, vũ đạo thể thao giải trí, Pilates, múa cột, Lowkick, nâng tạ và vật tay...

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội, thể thao giải trí có thể thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi, thể trạng khác nhau khi các nội dung tập luyện và yêu cầu chuyên môn được xây dựng phù hợp.

Việc đưa nhiều loại hình thể thao vào cùng một giải đấu cũng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, giúp mỗi người có thêm lựa chọn để tìm được môn thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe, sở thích và nhu cầu rèn luyện của bản thân.