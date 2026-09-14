Giải thể doanh nghiệp: Cục Thuế chấn chỉnh việc yêu cầu nộp thêm hồ sơ vô căn cứ
Trong quá trình giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động cho doanh nghiệp, Cục Thuế nhắc nhở các cơ quan thuế địa phương chấn chỉnh việc: yêu cầu người nộp thuế thực hiện thêm thủ tục, cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu không có căn cứ; từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn không đúng quy định.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giai-the-doanh-nghiep-cuc-thue-chan-chinh-viec-yeu-cau-nop-them-ho-so-vo-can-cu-post1876256.tpo