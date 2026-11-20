Cụ thể, tại Quyết định số 2292/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giải thể Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (20/11/2026).

* Theo Quyết định số 841/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổ chức phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch, nguồn nhân lực của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Đề án theo những yêu cầu, mục tiêu chung.

Tổng hợp và định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp./.