Giải thể 2 Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô và Chương trình đánh giá khu vực tài chính

* Cụ thể, tại Quyết định số 1879/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính được thành lập theo Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 20/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Chương trình đánh giá khu vực tài chính; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến Chương trình đánh giá khu vực tài chính.

* Tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giải thể Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô được thành lập theo Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 1880/QĐ-TTg nêu rõ: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai các giải pháp tham mưu, điều hành kinh tế vĩ mô; xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

2 Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (30/9/2026)./.