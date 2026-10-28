Giải quyết vướng mắc liên quan các dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư

Giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư

Tại cuộc làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính đã báo cáo tình hình, tiến độ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự thảo văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc của 3 dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, gồm: Đường giao thông Nậm Lầu - Nậm Ty; Đường giao thông Chiềng Nơi - Nậm Ty; Đường giao thông Sông Mã - Sốp Cộp - Púng Bánh. Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc đã đề xuất giải pháp giải quyết, tháo gỡ đối với từng dự án, trên cơ sở đó, các đại biểu đã phân tích hướng xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đại diện các đơn vị dự cuộc làm việc

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Tổ công tác số 03 trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao để giải quyết vướng mắc khó khăn đối với các dự án. Đồng thời, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện hồ sơ, đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án đúng quy định. Tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng giai đoạn triển khai các dự án; giao Sở Tài chính phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc của 3 dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định./.